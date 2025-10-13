La selección de San Marino, históricamente ubicada al final del ranking FIFA, protagoniza una de las historias más absurdas de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. Pese a no haber sumado un solo punto y recibir más de 30 goles, aún mantiene una posibilidad matemática de seguir con vida en la competencia… aunque para lograrlo, necesita ser goleada.

Una paradoja del formato clasificatorio

El sistema de clasificación de la UEFA para el Mundial 2026 es el responsable de este curioso escenario. En Europa hay doce grupos, cuyos líderes obtienen el pase directo a la Copa del Mundo. Los segundos lugares, por su parte, avanzan a un repechaje interno, al que se suman cuatro selecciones provenientes de la Nations League, elegidas entre los campeones de grupo de esa competición que no terminen entre los dos primeros en sus respectivas zonas eliminatorias.

San Marino, que está última en el Grupo H de las Eliminatorias al Mundial con un gol a favor y 32 en contra, ahora depende de ese repechaje indirecto para mantener viva su ilusión; toda vez que el conjunto centroeuropeo ganó la zona D1 de la Nations League, lo que le permite escalar posiciones en el ranking de mérito de dicha competencia.

La combinación que necesita San Marino

La suerte de San Marino pasa por un escenario impensado: que Rumania termine segunda en el grupo. Para que eso ocurra, los rumanos deberán vencer a Bosnia y, en la última jornada, golear a San Marino. Solo así podrían superar a Bosnia por diferencia de gol y quedarse con el segundo puesto, una situación que, paradójicamente, también beneficiaría a los sanmarinenses.

¿Por qué? Porque si Rumania alcanza el segundo lugar, Bosnia quedará fuera del repechaje, lo que liberará un cupo dentro de los clasificados por Nations League. Y ese cupo, según el orden de rendimiento, pasaría directamente a San Marino, la peor selección del mundo… que necesitaría recibir una goleada para lograrlo.

Vale aclarar que el primer lugar de este Grupo H, que entrega cupo directo al Mundial, parece ya definido en favor de Austria.

Un reglamento que deja puertas abiertas

El reglamento de la UEFA permite que los cupos de repechaje se trasladen a los mejores equipos no clasificados según el ranking de la Nations League 2023-24. En ese orden, San Marino ocupa el puesto 14, detrás de potencias como Inglaterra, Noruega, Gales, Suecia o República Checa. Si seis de esos equipos logran clasificar por vía directa o como segundos, los sanmarinenses entrarían en la repesca de 16 selecciones.

El camino, sin embargo, es casi milagroso. En las Eliminatorias Europeas, Austria lidera el grupo con 15 puntos, seguida de Bosnia y Herzegovina (13) y Rumania (10). San Marino cierra la tabla con 0 unidades, pero su particular situación reglamentaria mantiene una rendija abierta para el sueño más improbable de su historia.

Así se jugará el cierre del Grupo H

Sábado 15 de noviembre: Chipre vs. Austria

Chipre vs. Austria Sábado 15 de noviembre: Bosnia vs. Rumania

Bosnia vs. Rumania Martes 18 de noviembre: Rumania vs. San Marino

Rumania vs. San Marino Martes 18 de noviembre: Austria vs. Bosnia

De esta manera, el pequeño país enclavado en territorio italiano tendrá un papel decisivo, aunque irónicamente su única esperanza de mantenerse con vida en el camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026 sea salir goleado.