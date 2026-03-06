El camino internacional del DIM en la Libertadores sigue abierto y con todo por definirse. El equipo antioqueño logró un empate 1-1 en su visita a Juventud, resultado que dejó la serie completamente abierta para el partido de vuelta en Medellín.

Independiente Medellín se adelantó en el marcador con gol del delantero uruguayo Enzo Larrosa a los 32 minutos, pero el equipo local encontró la igualdad con anotación de Bruno Larregui en el minuto 74. Con ese resultado, el cupo a la fase de grupos se definirá en el estadio Atanasio Girardot, donde el Poderoso buscará completar el objetivo continental.

El empate del DIM ante Juventud en Uruguay

El primer partido de la serie mostró a un Medellín competitivo y ordenado. Enterritorio uruguayo, el equipo colombiano logró adelantarse con una jugada bien construida que terminó en el gol de Enzo Larrosa.

Durante gran parte del compromiso, el DIM controló el ritmo del juego y generó opciones para ampliar la ventaja. Sin embargo, el equipo uruguayo reaccionó en la segunda mitad y logró el empate con Bruno Larregui. El 1-1 dejó la serie completamente abierta, obligando a definir todo en el partido de vuelta.

Cuándo se juega el partido de vuelta DIM vs Juventud

El segundo compromiso de esta llave de la Libertadores está programado para el jueves 12 de marzo a las 7:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot. Ese encuentro definirá cuál de los dos equipos avanzará a la fase de grupos del torneo continental. El DIM tendrá la ventaja de jugar en casa, con el apoyo de su hinchada y en un escenario que suele ser determinante en noches internacionales.

Qué necesita el DIM para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores

El panorama para el Medellín es claro. La forma directa de avanzar es ganar el partido de vuelta. Si el DIM se impone por cualquier marcador, clasificará automáticamente a la fase de grupos de la Libertadores.

Ese resultado le permitiría cumplir el gran objetivo de esta fase previa: instalarse en el cuadro principal del torneo continental y enfrentar a clubes de mayor peso en el continente.

La posibilidad de definición por penaltis

Existe una segunda opción para el DIM. Si el partido de vuelta termina empatado, la serie se mantendrá igualada en el marcador global y se definirá mediante una tanda de penaltis.

En ese escenario, el Poderoso tendría la oportunidad de avanzar si logra imponerse desde los once metros. Los penaltis aparecerían como una alternativa de clasificación, aunque implican un nivel mayor de tensión y riesgo competitivo.

Qué pasa si el DIM pierde el partido de vuelta ante Juventud

Si el Medellín pierde el compromiso en los 90 minutos, quedará eliminado de la Copa Libertadores. Ese resultado pondría fin a su participación en la fase previa del torneo.

Sin embargo, incluso en ese escenario el club mantendría presencia internacional. La eliminación en esta instancia llevaría al DIM a competir en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, torneo en el que también tendría la posibilidad de avanzar.

El objetivo continental del DIM en 2026

La clasificación a la fase de grupos es una meta deportiva clave para el club. Lograrlo significaría enfrentar a equipos de alto nivel, asegurar ingresos económicos importantes y mantener al equipo compitiendo en el escenario internacional.

El proyecto deportivo del Medellín apuesta por consolidarse en torneos continentales. Avanzar en Libertadores sería un impulso para el equipo, tanto en lo anímico como en lo institucional.

Una noche decisiva para el DIM en el Atanasio

El partido ante Juventud será uno de los compromisos más importantes del semestre para el Medellín. La clasificación a la fase de grupos está a solo un resultado de distancia, pero también existe el riesgo de quedar fuera del torneo.

El equipo buscará aprovechar la localía, mantener la intensidad y encontrar el gol que le permita cumplir el objetivo. El Atanasio Girardot será el escenario donde el DIM definirá su futuro en la Libertadores 2026, en una noche que puede marcar el rumbo de toda la temporada.