La primera jornada del Mundial 2026 ofrece uno de sus encuentros más llamativos con el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia, dos selecciones que se han acostumbrado a competir en las fases decisivas de los grandes torneos. El partido corresponde al Grupo L y se disputará en Arlington, Texas, con la presencia de dos equipos que quieren comenzar con una victoria en una zona que también integran Ghana y Panamá.

Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con una plantilla repleta de figuras y con la ilusión de acabar una larga sequía mundialista. Del otro lado estará una Croacia que, apoyada en la experiencia de varios referentes históricos, vuelve a ilusionarse con protagonizar otra campaña memorable en una Copa del Mundo.

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Inglaterra vs Croacia: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

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Inglaterra quiere comenzar el Mundial con autoridad

La selección inglesa vuelve a aparecer entre las favoritas para conquistar el título. Thomas Tuchel ha intentado reducir la presión sobre sus futbolistas, aunque el potencial de la nómina hace inevitable que los Tres Leones sean señalados como candidatos.

Harry Kane seguirá siendo la gran referencia ofensiva, respaldado por jugadores de enorme calidad como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice. Además, la profundidad del plantel le permite al técnico alemán contar con múltiples variantes para afrontar un torneo tan exigente.

Los triunfos obtenidos en los amistosos previos aumentaron la confianza de un equipo que pretende transformar su talento en resultados y romper una espera que ya supera los 60 años sin levantar una Copa del Mundo.

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Croacia confía en una generación que sigue compitiendo al máximo nivel

Las últimas participaciones mundialistas han convertido a Croacia en uno de los equipos más respetados del planeta. La final de Rusia 2018 y las semifinales de Qatar 2022 demostraron la capacidad competitiva del conjunto balcánico.

Zlatko Dalić mantiene una base experimentada encabezada por Luka Modrić, quien a sus 40 años continúa siendo la principal referencia futbolística del equipo. Junto a él aparecen futbolistas de gran recorrido como Mateo Kovačić, Ivan Perišić y Joško Gvardiol.

En ataque, Andrej Kramarić y Ante Budimir liderarán las aspiraciones ofensivas de una selección que vuelve a confiar en su fortaleza mental y en la experiencia acumulada durante los últimos años.

Inglaterra vs Croacia: probables alineaciones

Inglaterra (4-2-3-1)

Pickford; James, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Entrenador: Thomas Tuchel.

Croacia (3-5-2)

Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Kovacic, Modric, Perisic, Sucic; Kramaric, Budimir.

Entrenador: Zlatko Dalić.

Un partido con sabor a eliminatoria desde la primera fecha

Aunque apenas será el debut de ambos equipos en el torneo, el resultado puede resultar determinante para la pelea por el primer lugar del Grupo L. Inglaterra intentará imponer su condición de favorita, mientras que Croacia buscará demostrar nuevamente que los Mundiales son el escenario ideal para competir frente a cualquier rival.

La calidad individual, la experiencia y los antecedentes recientes convierten este compromiso en uno de los más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026, un choque entre dos selecciones acostumbradas a pensar en grande.