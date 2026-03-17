Sporting Clube recibe a Bodo Glimt en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto portugués necesita una remontada importante tras lo ocurrido en Noruega, mientras que el equipo escandinavo llega con una ventaja amplia y la ilusión de dar el golpe definitivo en Lisboa.

El encuentro se disputará el martes 17 de marzo desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia. El estadio José Alvalade será el escenario de una noche decisiva, con más de 52 mil aficionados acompañando al Sporting en su intento por revertir el marcador adverso.

Dónde ver Sporting Clube vs Bodo Glimt en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: M+ Liga de Campeones 2 (M61 y Orange 117) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119)

Plataforma: Movistar Plus+.

M+ Liga de Campeones 2 (M61 y Orange 117) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119) Plataforma: Movistar Plus+. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: HBO Max

HBO Max Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás y ViX.

A qué hora es Sporting Clube vs Bodo Glimt país por país

El duelo tendrá horario europeo de tarde y se jugará en el mediodía del continente americano:

España: 18:45

Portugal: 17:45

Noruega: 18:45

Colombia: 12:45

Perú: 12:45

Ecuador: 12:45

México (CDMX): 11:45

Argentina: 14:45

Chile: 14:45

Estados Unidos (ET): 12:45

Estados Unidos (PT): 9:45.

Dónde se juega el partido de Sporting Clube en la Champions League

El encuentro se disputará en el estadio José Alvalade, en Lisboa, recinto con capacidad para más de 52 mil espectadores y casa del Sporting Clube. Es uno de los escenarios más importantes del fútbol portugués y será determinante en el intento de remontada del conjunto local.

Cómo quedó el partido de ida entre Bodo Glimt y Sporting Clube en la Champions League

El compromiso de ida se disputó el 11 de marzo en Bodo ante cerca de 8 mil espectadores. El resultado fue contundente: victoria del Bodo Glimt por 3-0.

Los goles del equipo noruego fueron obra de Sondre Fet, Ole Didrik Blomberg y Kasper Hogh. El Sporting quedó obligado a buscar una remontada amplia en Lisboa para mantenerse con vida en la competición.

Probables alineaciones de Sporting Clube y Bodo Glimt

Sporting Clube: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Goncalo Inácio, Maximiliano Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Trincao, Pedro Goncalves; Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

Bodo Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen, Fredrik Andre Bjorkan; Hakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Ole Didrik Blomberg, Kasper Hogh, Jens Petter Hauge. DT: Kjetil Knutsen.

Luis Javier Suárez en la Champions League

El delantero samario, en su primera temporada en Sporting Clube, suma 31 goles en 40 partidos de la temporada. Sus cifras, exclusivas en la Champions League, son 9 partidos con 4 goles y sin asistencias. Les anotó a Napoli, Club Brugge y PSG (doblete).

Ficha del partido Sporting Clube vs Bodo Glimt

Competición: Octavos de final de la UEFA Champions League

Fecha: Martes 17 de marzo

Hora: 18:45 (España) – 12:45 (Colombia)

Estadio: José Alvalade, Lisboa

Capacidad: Más de 52.000 espectadores

Resultado de ida: Bodo Glimt 3-0 Sporting Clube.