La UEFA Champions League entra en una jornada decisiva y el FC Barcelona afronta una visita exigente al este de Europa para medirse con el Slavia Praga. El partido corresponde a la Jornada 7 y aparece como clave para el futuro inmediato de ambos equipos en la tabla general del certamen.

El encuentro se disputará el miércoles 21 de enero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un escenario tradicional del fútbol checo. A continuación, todos los detalles para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y la situación de ambos clubes en la Champions League.

Horario de Slavia Praga vs Barcelona, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Champions League: Dónde ver Slavia Praga vs Barcelona en TV y online

España: Movistar Liga de Campeones (Movistar dial 60 / Orange 115) y Liga de Campeones 4 (Movistar dial 180 / Orange 119)

Colombia y Sudamérica: ESPN 2 en TV y Disney+ Premium en streaming

México: FOX ONE

Estados Unidos: DAZN y Paramount+

Dónde se juega el partido del Barcelona en esta semana de Champions League

El compromiso se jugará en el Fortuna Arena, estadio ubicado en la ciudad de Praga y con capacidad para más de 19.000 espectadores. Es la casa del Slavia y un recinto que suele generar un ambiente intenso en las noches europeas, con un público muy cercano al terreno de juego.

Cómo llegan Slavia Praga y Barcelona a la Jornada 7 de la Liga de Campeones

Slavia Praga atraviesa una campaña complicada en la Champions League. Ocupa la antepenúltima posición de la tabla con apenas 3 puntos en seis jornadas y no ha logrado ganar ningún partido en el certamen. A pesar de ello, el equipo checo intentará aprovechar su localía para sumar y despedirse con dignidad del torneo continental, apostando por la intensidad y el orden táctico.

El Barcelona, por su parte, se ubica en el puesto 15 con 10 puntos, una posición que aún le permite mantenerse en la pelea por avanzar, pero que no admite más tropiezos. El conjunto dirigido por Hansi Flick ha sufrido dos derrotas en seis fechas, situación que lo obliga a buscar puntos fuera de casa para no comprometer su clasificación en las jornadas finales.

Probables alineaciones de Barcelona y Slavia Praga

Slavia Praga: Jindrich Stanek; Tomás Holes, David Zima, Stepán Chaloupek, Jan Boril; David Moses, Michal Sadílek; David Doudera, Lukás Provod, Vasil Kusej; Tomás Chorý. DT: Jindrich Trpisovsky.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Dani Olmo, Raphinha y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Un duelo determinante para el Barcelona en su camino europeo y una oportunidad para el Slavia Praga de competir ante uno de los gigantes del continente.