El cierre del año en la Liga de Portugal trae uno de los partidos más atractivos de la jornada: Sporting Braga recibe a Benfica en un duelo clave por los puestos de vanguardia del campeonato. El encuentro cobra un interés especial para Colombia por la presencia de Richard Ríos, quien atraviesa un buen momento con el conjunto lisboeta.

Será un partido de alta exigencia competitiva, con dos equipos que llegan con objetivos claros: Benfica busca mantenerse en la pelea directa por el liderato, mientras que Braga busca hacerse fuerte como local para acercarse a la zona de clasificación europea. El contexto, el escenario y el rendimiento reciente de sus protagonistas hacen de este choque uno de los imperdibles del fin de semana en Portugal.

Cuándo se juega Sporting Braga vs Benfica

El partido se disputará el domingo 28 de diciembre en el Estadio Municipal de Braga, un recinto con capacidad para más de 30.000 espectadores, reconocido por su arquitectura y por el ambiente que suele imponer el equipo local.

Los horarios confirmados son:

Portugal: 19:00

19:00 Colombia: 13:00

Un horario ideal tanto para el público europeo como para los aficionados en América Latina.

Dónde ver Sporting Braga vs Benfica en TV y online

La transmisión del partido contará con varias opciones según el país, tanto en televisión como en plataformas digitales:

Colombia y resto de Sudamérica: GOL TV y Zapping en TV GOL TV Play y Win Play de manera online

Estados Unidos: ViX Fubo Sports



Estas alternativas permiten seguir el compromiso en vivo y con cobertura completa, especialmente para quienes siguen de cerca el desempeño de Richard Ríos en el fútbol portugués.

Horarios del partido en otros países

Además de Portugal y Colombia, el encuentro podrá verse en los siguientes horarios:

Argentina, Uruguay, Chile: 15:00

15:00 México: 12:00

12:00 Estados Unidos (costa este): 14:00

14:00 España: 18:00.

Cómo llegan Sporting Braga y Benfica a la Liga de Portugal

Benfica afronta este compromiso ubicado en la tercera posición de la tabla, con 35 puntos en 15 partidos, manteniéndose muy cerca de los primeros lugares. Su regularidad a lo largo del torneo lo tiene nuevamente como candidato al título, aunque necesita sumar fuera de casa para no perder terreno frente a sus rivales directos.

Sporting Braga, por su parte, ocupa el quinto lugar con 25 unidades. El equipo ha mostrado solidez en casa y sabe que una victoria ante uno de los grandes del país puede marcar un punto de inflexión en su campaña. Reducir la distancia con los puestos de arriba es el principal objetivo del conjunto bracarense en este tramo del campeonato.

Richard Ríos, protagonista colombiano en Benfica

La temporada de Richard Ríos con Benfica viene siendo positiva en términos de participación y crecimiento futbolístico. El mediocampista colombiano ya suma 33 partidos oficiales en la campaña, consolidándose como una pieza recurrente en la rotación del equipo.

En cuanto a números, Ríos registra 3 goles en la temporada, con un dato clave: dos de esas anotaciones llegaron en sus últimos cuatro partidos, lo que refleja una mejora clara en su influencia ofensiva. En la Liga de Portugal ha disputado 14 encuentros y todavía tiene pendiente su primer gol en el torneo, una motivación adicional de cara a este exigente partido ante Braga.

Su buen momento, sumado a la confianza del cuerpo técnico, lo perfila como una alternativa importante en el mediocampo del Benfica para un duelo que puede ser determinante en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

Un partido clave en la pelea por la parte alta

Sporting Braga vs Benfica reúne todos los ingredientes de un gran partido: estadio lleno, equipos con aspiraciones altas y un futbolista colombiano en racha buscando seguir dejando huella en Europa. Con transmisión asegurada para varios países, el duelo promete ser uno de los más seguidos del fin de semana en la Liga de Portugal.