La UEFA Champions League entra en una jornada determinante y Real Madrid será protagonista en el Bernabéu ante AS Monaco. El duelo corresponde a la Jornada 7 y puede marcar el rumbo de ambos equipos en la tabla general del certamen continental.

El partido se disputará el martes 20 de enero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en una noche europea en la que el Real Madrid buscará consolidarse entre los clasificados directos, mientras que el conjunto francés intentará sumar para mantenerse en la pelea por avanzar de ronda. Compartimos todos los detalles para ver el partido en vivo, los canales de transmisión, el escenario, las probables alineaciones y el contexto de ambos equipos en la Champions.

Horario de Real Madrid vs Mónaco, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Champions League: dónde ver Real Madrid vs Mónaco en TV y online

España: Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+ dial 60; Orange 115) y Movistar Liga de Campeones 4 (Movistar Plus+ dial 180; Orange 119), dentro del servicio multi

Colombia y Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium vía streaming

México: HBO Max

Estados Unidos: TUDN USA, UniMás, ViX Premium y Paramount+

Dónde se juega el partido de Real Madrid por la Champions League

El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu, escenario emblemático del fútbol europeo. El estadio cuenta con capacidad para cerca de 84.000 espectadores y suele ser un factor decisivo en las noches de Champions, donde el Real Madrid históricamente eleva su nivel competitivo.

Cómo llegan Real Madrid y Mónaco a la Jornada 7 de la Liga de Campeones

Real Madrid ocupa la séptima posición de la tabla general con 12 puntos en seis jornadas. El equipo blanco ganó cuatro partidos y perdió dos, números que lo mantienen en zona competitiva, pero aún con margen de mejora de cara al cierre de la fase. Bajo la conducción de Alvaro Arbeloa, el conjunto merengue busca continuidad en el juego y resultados que le permitan asegurar su clasificación sin depender de terceros.

AS Mónaco, por su parte, se encuentra en la casilla 19 con 9 unidades. El equipo del Principado suma dos victorias en el certamen y llega al Bernabéu con la necesidad de puntuar para no perder terreno en la lucha por avanzar. Su campaña ha sido irregular, pero mantiene opciones matemáticas abiertas de cara a las jornadas finales.

Probables alineaciones del partido de Real Madrid y Mónaco

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappe y Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.

AS Mónaco: Philipp Köhn; Vanderson, Eric Dier, Thilo Kehrer, Caio Henrique; Denis Zakaria, Jordan Teze, Maghnes Akliouche, Ansu Fati; Aleksandr Golovin y Folarin Balogun. DT: Sebastien Pocognoli.

Ficha del partido: Real Madrid vs Mónaco

Competición: UEFA Champions League – Jornada 7

UEFA Champions League – Jornada 7 Fecha: Martes 20 de enero

Martes 20 de enero Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

21:00 (España) | 15:00 (Colombia) Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid)

Santiago Bernabéu (Madrid) TV y online: España: Movistar Liga de Campeones y Movistar Liga de Campeones 4 Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium México: HBO Max Estados Unidos: TUDN USA, UniMás, ViX Premium y Paramount+



Una noche europea de alto voltaje en Madrid, con puntos clave en juego para el desarrollo de la Champions League.