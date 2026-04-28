Se viene un verdadero partidazo de Champions League. El Paris Saint-Germain, campeón defensor, recibe este martes 28 de abril al Bayern Múnich, posiblemente el equipo en mejor forma de Europa. Un choque de titanes en el Parque de los Príncipes por la ida de semifinales, con dos gigantes que han convertido este cruce en un clásico reciente del continente.

PSG vs Bayern: televisión y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

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PSG vs Bayern: el duelo que ya es clásico europeo

Paris Saint-Germain y Bayern Múnich han construido una rivalidad reciente de alto voltaje. Desde la final de la Champions 2019/20 (victoria alemana) hasta múltiples cruces en fases decisivas y torneos internacionales, el historial reciente refleja una paridad total.

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Se han enfrentado en finales, octavos, cuartos, fase de grupos e incluso en el Mundial de Clubes. El saldo es repartido, con triunfos alternados que alimentan la incertidumbre de esta semifinal.

Claves tácticas de un partido impredecible

El Paris Saint-Germain llega con cierta tranquilidad en lo doméstico y con la ventaja de jugar en casa. La idea será imponer condiciones desde el inicio, apoyado en su velocidad por bandas y su capacidad para romper líneas.

Sin embargo, la presión de sacar ventaja antes de la vuelta puede jugarle en contra. Enfrente estará un rival que castiga cada error.

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El Bayern Múnich, ya campeón de Bundesliga, atraviesa un momento de confianza total. Su reciente remontada tras ir 0-3 abajo confirma su carácter competitivo. Es un equipo que no especula, incluso como visitante, y que tiene recursos para hacer daño en cualquier escenario.

Con dos ataques de tanto peso, todo apunta a un partido abierto, con ocasiones en ambas áreas y goles casi asegurados.

París Saint-Germain recupera piezas clave

El equipo de Luis Enrique llega con buenas noticias. Jugadores importantes como Désiré Doué y Nuno Mendes están disponibles, mientras que Vitinha y Fabián Ruiz también se suman tras superar molestias.

Además, la rotación reciente en liga permitió que el equipo llegue fresco. Con Dembélé, Kvaratskhelia y Doué en gran momento, el PSG afronta la ida con todo su poder ofensivo listo.

Bayern, con bajas pero con jerarquía intacta

En el Bayern Múnich, Vincent Kompany no estará en el banco por sanción, pero el equipo recupera piezas importantes como Joshua Kimmich y Dayot Upamecano.

La baja más sensible es la de Serge Gnabry, fuera por lesión, además de otras ausencias que limitan la rotación. Aun así, el poder ofensivo sigue intacto con Jamal Musiala y Harry Kane como gran referente.

PSG vs Bayern: alineaciones probables

PSG (4-3-3):

Sofonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doue, Dembélé, Kvaratskhelia.

Entrenador: Luis Enrique

Bayern Múnich (4-2-3-1):

Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

Entrenador: Vincent Kompany