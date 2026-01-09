La Copa África 2025 entra en su fase decisiva y uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final será el que enfrente a Malí y Senegal. Se trata de un duelo entre dos selecciones con estilos contrastados, pero con un denominador común: ambas llegan invictas al momento más exigente del torneo.

El partido no solo define un cupo a las semifinales, sino que también enfrenta a dos equipos que han mostrado solidez defensiva y personalidad en momentos clave. Senegal, uno de los grandes candidatos al título, se mide ante una Malí resiliente, que ha sabido sobrevivir en escenarios complejos y ahora sueña con dar otro golpe en la competencia.

Cuándo se juega Malí vs Senegal, cuartos de final de la Copa África

El compromiso está programado para el viernes 9 de enero, con los siguientes horarios:

España: 17:00

17:00 Colombia: 11:00

Será uno de los partidos centrales de la jornada en la Copa África, con atención especial tanto en Europa como en América.

Dónde ver el partido Malí vs Senegal en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en varias regiones, con opciones tanto en televisión como en plataformas digitales:

España: Movistar+

Movistar+ Colombia y resto de Sudamérica: Win Sports y Win+ Fútbol en TV; y Win Play de manera online

Win Sports y Win+ Fútbol en TV; y Win Play de manera online México: Claro Sports

Claro Sports Estados Unidos: beIN Sports

Dónde se juega el partido de cuartos de final de la Copa África

El escenario será el imponente Tangier Grand Stadium, ubicado en la ciudad de Tánger. El estadio cuenta con capacidad para más de 75.000 espectadores, lo que garantiza un ambiente espectacular para un partido de eliminación directa. El árbitro designado para este encuentro es Abongile Tom, de Sudáfrica.

Posibles formaciones de Malí y Senegal

Malí: Djigui Diarra; Amadou Dante, Ousmane Camara, Abdoulaye Diaby, Hamari Traoré; Aliou Dieng, Yves Bissouma; Lassana Coulibaly, Kamory Doumbia, Mamadou Sangaré; Lassine Sinayoko. DT: Tom Saintfiet.

Senegal: Édouard Mendy; Ismail Jakobs, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta; Pape Gueye, Idrissa Gueye, Habib Diarra; Sadio Mané, Iliman Ndiaye y Nicolas Jackson. DT: Pape Thiaw.

Cómo llegó Malí a los cuartos de final

El camino de Malí en esta Copa África ha sido tan particular como meritorio. Finalizó segunda del Grupo A con 3 puntos, tras empatar sus tres partidos de la fase inicial frente a Zambia, Marruecos y Comoros. Un rendimiento sin derrotas, pero también sin victorias, que la obligó a jugar una ronda de octavos exigente.

En esa instancia, el combinado maliense dio una de las sorpresas del torneo al eliminar a Túnez en la tanda de penaltis, demostrando fortaleza mental y carácter competitivo. Con ese resultado, Malí suma cuatro partidos invictos, aunque aún no ha ganado en los 90 minutos, una curiosidad estadística que refleja su resistencia.

El recorrido de Senegal en la Copa África

Senegal ha tenido un camino más sólido en términos de resultados. Fue líder del Grupo D con 7 puntos de 9 posibles, tras vencer a Botswana y Benín, y empatar con la República Democrática del Congo. Esa regularidad le permitió llegar con confianza a los octavos de final.

En la ronda previa a estos cuartos, el seleccionado senegalés superó a Sudán por 3-1, confirmando su condición de candidato y manteniendo su invicto en el certamen. Con una base experimentada y figuras como Mané, Koulibaly y Mendy, Senegal llega como favorito, pero consciente de que en partidos de eliminación directa no hay margen de error.

Malí vs Senegal promete ser uno de los choques más intensos de los cuartos de final de la Copa África, con transmisión asegurada y un escenario a la altura de un partido que definirá mucho más que un simple resultado.