El BayArena será escenario de uno de los cruces más atractivos de los octavos de la Champions League. Bayer Leverkusen y Arsenal se enfrentan en una eliminatoria que mide a un equipo alemán competitivo en casa contra el líder absoluto de la fase de liga.

El partido se disputará el miércoles 11 de marzo desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia. La expectativa es alta por el rendimiento que ambos mostraron en la fase anterior y por el contraste entre el Leverkusen, que tuvo que pelear su clasificación, y el Arsenal, que avanzó con puntaje perfecto.

Dónde ver Bayer Leverkusen vs Arsenal en TV y online

La transmisión del encuentro estará disponible en diferentes plataformas internacionales.

España: M+ Liga de Campeones 2 (M61 y Orange 117) en Movistar Plus+

M+ Liga de Campeones 2 (M61 y Orange 117) en Movistar Plus+ Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: TNT Sports y Plataforma Max

TNT Sports y Plataforma Max Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision NOW, TUDN App y ViX.

A qué hora es Bayer Leverkusen vs Arsenal país por país

El duelo tendrá horario europeo de tarde y se jugará en la franja del mediodía en América:

España: 18:45

Alemania: 18:45

Inglaterra: 17:45

Colombia: 12:45

Perú: 12:45

Ecuador: 12:45

México (CDMX): 11:45

Argentina: 14:45

Chile: 14:45

Estados Unidos (ET): 12:45

Estados Unidos (PT): 9:45.

Dónde se juega el partido del Arsenal en octavos de la Champions

El compromiso se disputará en el BayArena, en Leverkusen, estadio con capacidad para más de 30 mil espectadores. Es la casa del Bayer Leverkusen y un escenario donde el equipo alemán suele mostrar intensidad y ritmo alto.

Cómo llegó Bayer Leverkusen a los octavos de final de la Champions Leahie

Leverkusen terminó en la casilla 16 de la fase de liga con 12 puntos en 8 partidos. Mostró altibajos, especialmente en condición de local. En el BayArena venció a Villarreal (3-0), empató con PSV Eindhoven (1-1) y Newcastle (2-2), y sufrió una dura derrota ante PSG (2-7).

Posteriormente disputó los playoffs frente a Olympiacos, serie en la que el partido en casa terminó 0-0, resultado que fue clave en la clasificación. El equipo dirigido por Kasper Hjulmand buscará mayor solidez defensiva para competir ante uno de los favoritos del torneo.

Cómo llegó Arsenal a los octavos de final

Arsenal fue el líder absoluto de la fase de liga con puntaje perfecto: 24 puntos en 8 partidos. El equipo inglés mostró contundencia ofensiva y regularidad tanto en casa como de visitante. Fuera de Londres logró victorias ante Athletic (0-2), Slavia Praga (0-3), Club Brugge (0-3) e Inter de Milán (1-3).

Estos resultados consolidaron su condición de candidato al título. Bajo la dirección de Mikel Arteta, el conjunto londinense ha construido un equipo equilibrado, dinámico y con múltiples variantes ofensivas.

Probables alineaciones de Bayer Leverkusen y Arsenal

Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Robert Andrich, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba; Ernest Poku, Aleix García, Equi Fernández, Álex Grimaldo; Ibrahim Maza, Martin Terrier; Christian Kofane. DT: Kasper Hjulmand.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres. DT: Mikel Arteta.

Ficha del partido Bayer Leverkusen vs Arsenal

Competición: Octavos de final de la UEFA Champions League

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Hora: 18:45 (España) – 12:45 (Colombia)

Estadio: BayArena, Leverkusen

Capacidad: Más de 30.000 espectadores.