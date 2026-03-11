La Copa de Campeones de la Concacaf ofrece uno de los partidos más llamativos de los octavos: Nashville vs Inter Miami, duelo que reúne a dos equipos que llegan en buen momento y que aspiran a avanzar en el principal torneo internacional de clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El encuentro se disputará el miércoles 11 de marzo en el Geodis Park de Nashville, un estadio moderno con capacidad para cerca de 30 mil espectadores. El compromiso también genera una enorme expectativa por la presencia de Lionel Messi en el equipo de Florida, que continúa siendo uno de los grandes protagonistas del fútbol del continente.

Dónde ver Nashville vs Inter Miami: transmisiones en TV y online

Los aficionados podrán seguir este compromiso a través de diferentes plataformas de televisión y streaming, dependiendo del país en el que se encuentren. La Concacaf Champions Cup cuenta con una distribución internacional que permite ver el partido tanto en televisión como en servicios digitales.

Opciones para ver el partido en vivo:

España: Apple TV con el MLS Season Pass.

Apple TV con el MLS Season Pass. México: FOX ONE.

FOX ONE. Estados Unidos: FOX ONE y TUDN USA.

FOX ONE y TUDN USA. Colombia y el resto de Sudamérica: DISNEY+ PREMIUM.

Estas opciones permiten acceder al encuentro desde televisores, computadores, celulares o tabletas, lo que facilita que los aficionados sigan el duelo en directo desde cualquier lugar.

A qué hora se juega Nashville vs Inter Miami

El partido está programado para disputarse el miércoles 11 de marzo a las 19:30 en Miami y 18:30 en Colombia. Estos son algunos de los horarios más relevantes en distintos países:

Colombia: 18:30

18:30 Estados Unidos (Miami / Nashville): 19:30

19:30 México: 18:30

18:30 Perú: 18:30

18:30 Ecuador: 18:30

18:30 Venezuela: 19:30

19:30 Bolivia: 19:30

19:30 Chile: 20:30

20:30 Argentina: 20:30

20:30 Uruguay: 20:30

20:30 Brasil: 20:30

20:30 España: 00:30 del jueves 12 de marzo

Este encuentro forma parte de los partidos destacados de la semana en el calendario de la Concachampions, especialmente por la presencia del actual campeón de la MLS.

Probable formación de Inter Miami vs Nashville

Inter Miami llegaría a este compromiso con una alineación competitiva, liderada por Lionel Messi y reforzada por varios futbolistas que han sido claves en el inicio de la temporada.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

El conjunto de Florida mantiene una estructura ofensiva que busca aprovechar el talento individual de sus figuras y la velocidad en las transiciones. Messi continúa siendo el eje creativo del equipo, acompañado por jugadores que aportan desequilibrio y capacidad de definición.

Dónde se juega Nashville vs Inter Miami

El partido se disputará en el Geodis Park, estadio ubicado en la ciudad de Nashville, Tennessee. Este escenario es la casa del Nashville SC y cuenta con capacidad para aproximadamente 30 mil espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos específicos para fútbol más grandes de Estados Unidos.

Desde su inauguración se ha consolidado como uno de los estadios más modernos del país. El ambiente en este estadio suele ser intenso, especialmente en los partidos internacionales de la Concacaf Champions Cup, donde la afición local suele acompañar con gran entusiasmo.

Así llegan Nashville e Inter Miami al partido

Inter Miami afronta este compromiso con un buen momento en el inicio de la temporada. El equipo dirigido por Javier Mascherano viene de conseguir una victoria importante en la MLS al derrotar 2-1 a DC United en el M&T Bank Stadium. En ese partido marcaron Rodrigo De Paul y Lionel Messi, quien continúa ampliando su impresionante registro goleador y quedó a solo un tanto de alcanzar los 900 goles en toda su carrera profesional.

Tras tres jornadas disputadas en la MLS, las Garzas acumulan 6 puntos, producto de dos triunfos y una derrota. Además, el equipo clasificó directamente a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf sin necesidad de disputar una fase previa.

Por su parte, Nashville SC llega invicto a esta serie. El conjunto conocido como The Boys in Gold atraviesa un buen momento en el campeonato doméstico, donde suma 7 puntos de 9 posibles en el inicio de la temporada. En su partido más reciente, Nashville venció 3-1 a Minnesota United, resultado que confirmó su buen rendimiento colectivo y su capacidad ofensiva.

El equipo dirigido por Brian Callaghan tuvo que disputar una fase previa para alcanzar los octavos de final del torneo. En esa instancia superó con autoridad a Atlético Ottawa de Canadá con un marcador global de 7-0, tras imponerse 2-0 en la ida y 5-0 en el partido de vuelta.

Con ambos equipos atravesando buenos momentos y con la presencia de varias figuras internacionales, el duelo entre Nashville SC e Inter Miami promete ser uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.