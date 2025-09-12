El Benfica vs Santa Clara abre la acción de la Liga de Portugal este viernes 12 de septiembre de 2025, en un encuentro que promete grandes emociones. Se disputará en el Estádio da Luz de Lisboa desde las 19:15 (hora local en Portugal), las 20:15 en España y las 14:15 en Colombia.

El equipo de Bruno Lage buscará extender su buena racha y mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que Santa Clara necesita sumar puntos tras un arranque irregular. Además, el partido genera expectación en Colombia por la presencia de Richard Ríos, quien regresa al once de las Águilas tras su participación con la Selección en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Horario del partido Benfica vs Santa Clara de la liga portuguesa

El partido se juega este viernes 12 de septiembre en el Estádio da Luz de Lisboa, por la quinta jornada de la Liga Portugal Betclic.

Portugal: 19:15 horas

España: 20:15 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 14:15 horas

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 16:15 horas

México (CDMX): 13:15 horas

Estados Unidos (EST): 15:15 horas

Estados Unidos (PST): 12:15 horas

Dónde ver Benfica vs Santa Clara en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en GOL TV en televisión y a través de GOLTV Play en streaming. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar en directo del choque entre dos equipos que llegan con necesidades distintas, pero con la misma obligación de sumar puntos.

Probable alineación del Benfica vs Santa Clara

El técnico Bruno Lage tendrá prácticamente a todo su plantel disponible y se espera que presente una formación competitiva con la siguiente nómina:

Benfica: Anatoliy Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Nicolás Otamendi, Fredrik Aursnes; Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Samuel Dahl; Heorhiy Sudakov, Vangelis Pavlidis y Andreas Schjelderup.

Con esta alineación, Benfica mezcla juventud y experiencia, con Otamendi como líder en la zaga, Pavlidis como referencia ofensiva y Ríos aportando equilibrio en la zona de volantes.

Noticias del partido Benfica vs Santa Clara en Portugal

El Benfica llega a este compromiso en el 4.º puesto de la tabla, con 9 puntos en tres partidos disputados. Las Águilas acumulan una racha positiva de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros oficiales, lo que refleja su buen momento en el arranque de temporada.

En contraste, Santa Clara se encuentra en la 10.ª posición, con apenas 4 puntos. Su inicio ha sido irregular, alternando buenas presentaciones con derrotas que lo han dejado en la parte baja de la clasificación.

El historial directo entre ambos equipos favorece ampliamente a los de Lisboa. El Benfica ha ganado sus últimos cinco enfrentamientos frente a Santa Clara, con un balance de 11 goles a favor y solo uno en contra. El último duelo fue el 15 de febrero de 2025, cuando Benfica se impuso por 1-0 en el Estádio do São Miguel, con gol de Bruma en el minuto 55.

Richard Ríos, presencia colombiana en el Benfica

El mediocampista Richard Ríos regresa al Benfica después de haber disputado minutos con la Selección Colombia en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El jugador fue uno de los fichajes más destacados del club portugués para esta temporada y hasta el momento ha tenido continuidad bajo la dirección técnica de Bruno Lage.

El partido ante Santa Clara podría significar su noveno encuentro oficial con el Benfica y el cuarto en la liga. Aunque todavía no suma goles ni asistencias, su aporte ha sido clave en el mediocampo, especialmente en tareas de recuperación y salida limpia del balón.

Con Ríos en el campo, las Águilas esperan seguir fortaleciendo su equilibrio táctico, mientras que en Colombia la expectativa crece por el rendimiento del volante en el fútbol europeo.