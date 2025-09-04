La Selección Argentina vuelve al Estadio Monumental de Buenos Aires en una jornada clave de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni, ya con el cupo asegurado, recibe a Venezuela, una selección que todavía sueña con clasificar de manera histórica a su primera Copa del Mundo.

El partido se disputará este jueves 4 de septiembre a las 20:30 en Argentina y 18:30 en Colombia, en un escenario cargado de expectativa. Para los aficionados, además, será un encuentro especial porque podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino con la Albiceleste, un condimento que aumenta la emoción y la trascendencia del compromiso.

Dónde ver Argentina vs Venezuela en TV y online

El encuentro entre Argentina y Venezuela tendrá cobertura internacional en múltiples señales:

Argentina: Telefe y TyC Sports.

Telefe y TyC Sports. Colombia: canal de YouTube de Gol Caracol, Caracol Play, RCN TV y Deportes RCN.

canal de YouTube de Gol Caracol, Caracol Play, RCN TV y Deportes RCN. México: ViX, Sky y Fanatiz.

ViX, Sky y Fanatiz. Estados Unidos: ViX, Universo, TyC Sports Internacional, Fubo Sports y TeleXitos.

ViX, Universo, TyC Sports Internacional, Fubo Sports y TeleXitos. Perú: GOLPERÚ.

GOLPERÚ. España: Movistar+.

Movistar+. Ecuador: Canal del Fútbol y Zapping.

Canal del Fútbol y Zapping. Uruguay: VTV Uruguay y AUF TV.

VTV Uruguay y AUF TV. Chile: Chilevisión, TNT Sports y Fanatiz.

Chilevisión, TNT Sports y Fanatiz. Bolivia: Tigo Sports y Fanatiz.

Tigo Sports y Fanatiz. Paraguay: Tigo Sports y GEN.

Tigo Sports y GEN. Brasil: Sport TV.

De esta forma, el choque en el Monumental podrá seguirse en todos los rincones del continente y Europa, garantizando que nadie se pierda el duelo entre la Albiceleste y la Vinotinto.

Estadio y árbitro del partido de la Eliminatoria entre Argentina y Venezuela

El compromiso se jugará en el Estadio Monumental (Buenos Aires), con capacidad para más de 83.000 espectadores, un escenario que se ha convertido en símbolo de la nueva etapa de la selección argentina.

La terna arbitral designada es completamente chilena:

Árbitro principal: Piero Maza.

Piero Maza. Asistente 1: Claudio Urrutia.

Claudio Urrutia. Asistente 2: José Retamal.

José Retamal. VAR: Juan Lara.

A qué hora es Argentina vs Venezuela, país por país

Compartimos los horarios para seguir el partido en varios lugares del planeta, al tratarse de un juego de interés global:

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 20:30

20:30 Colombia, Perú y Ecuador: 18:30

18:30 México: 17:30

17:30 Venezuela y Bolivia: 19:30

19:30 Estados Unidos (EST): 19:30

19:30 Estados Unidos (PST): 16:30

16:30 España, Francia, Italia y Alemania: 01:30 (viernes 5 de septiembre)

Probables alineaciones de Argentina y Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; Tomás Rincón, José Andrés Martínez, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo; Jéfferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Contexto del partido en el Monumental por la Eliminatoria Sudamericana

Este encuentro tiene un sabor especial para Argentina, no solo por la posibilidad de sumar nuevamente en casa, sino porque podría convertirse en el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino. A la Eliminatoria solo le resta una jornada (de visitante) y el equipo no jugará la próxima edición. Con la clasificación ya asegurada, el equipo de Scaloni buscará cerrar la fecha con otra victoria frente a su afición.

Por el lado de Venezuela, la situación es diferente. La Vinotinto se encuentra actualmente en zona de repechaje con 18 puntos, pero sin nada asegurado. El equipo de Fernando Batista enfrenta una doble fecha durísima contra Argentina y Colombia, en la que se juega sus últimas cartas para soñar con el pase directo. Incluso si consigue sumar seis puntos, no tendría la clasificación directa garantizada, aunque sí aseguraría el playoff.

El combinado venezolano deberá estar muy pendiente también de lo que suceda en el duelo entre Colombia y Bolivia, ya que un triunfo de los cafeteros podría dejar sin margen de maniobra a los de Batista.

El último antecedente entre Argentina y Venezuela

La más reciente vez que Argentina y Venezuela se enfrentaron fue en territorio vinotinto. Ese partido será recordado por la intensa lluvia que obligó a retrasar el inicio durante varios minutos. A pesar de las dificultades climáticas, ambos equipos mostraron intensidad y terminaron repartiéndose los puntos en un empate que dejó sensaciones encontradas.

El marcador fue 1-1: Salomón Rondón anotó para Venezuela, confirmando una vez más su papel determinante en la selección, mientras que Nicolás Otamendi fue el encargado de igualar el resultado para la Albiceleste. Ese antecedente reciente agrega un ingrediente especial al choque en el Monumental, ya que demuestra que la Vinotinto es capaz de complicar a la campeona del mundo incluso en escenarios adversos.