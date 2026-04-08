La Copa Libertadores 2026 comienza para el DIM y Estudiantes LP con un duelo correspondiente a la Fecha 1 del Grupo A. El compromiso se disputará el miércoles 8 de abril y marca el inicio del camino internacional para ambos equipos en una zona que promete ser altamente competitiva.

El DIM intentará aprovechar su condición de local en el Atanasio Girardot para comenzar con victoria, mientras que Estudiantes buscará imponer su experiencia copera en condición de visitante. En torneos de este calibre, sumar desde la primera jornada puede marcar diferencias determinantes en la tabla.

Dónde ver DIM vs Estudiantes, Libertadores en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible según el país:

Colombia: ESPN 2 en TV y Disney+ Premium en streaming.

ESPN 2 en TV y Disney+ Premium en streaming. Argentina: FOX Sports.

FOX Sports. Resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming.

¿A qué hora se juega DIM vs Estudiantes?

El encuentro tendrá los siguientes horarios internacionales:

Colombia: 19:00

19:00 Perú: 19:00

19:00 Ecuador: 19:00

19:00 Chile: 20:00

20:00 Argentina: 21:00

21:00 Uruguay: 21:00

21:00 Brasil: 21:00

21:00 México (CDMX): 18:00

18:00 Estados Unidos (ET): 20:00

20:00 España: 02:00 del jueves

Dónde se juega y árbitro del partido del DIM en la Libertadores

El duelo se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol colombiano. El estadio, ubicado en Medellín, será el epicentro del debut del DIM en esta edición del torneo.

La Conmebol designó como árbitro principal al venezolano Alexis Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Ángel Arteaga. Una terna internacional para un compromiso que puede ser determinante desde el inicio del grupo.

Probables formaciones del DIM y Estudiantes

Independiente Medellín: Éder Chaux; Léyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz, Hayen Palacios; Baldomero Perlaza, Halan Loboa, Diego Moreno, Frank Fabra; Jhon Edwin Montaño y Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías. DT: Alexander Medina.

Contexto del partido del DIM en la Libertadores

El Grupo A inicia con un enfrentamiento entre dos clubes con tradición internacional. El DIM llega con la intención de hacerse fuerte en casa y aprovechar la altura y el apoyo de su afición para sumar tres puntos vitales.

Estudiantes, por su parte, cuenta con experiencia en la Copa Libertadores y buscará trasladar su jerarquía histórica a un escenario exigente como Medellín. El equilibrio en este tipo de duelos suele marcarse por detalles tácticos y eficacia frente al arco.

Arrancar con victoria no solo significa sumar tres puntos, sino también enviar un mensaje en un grupo que puede definirse por mínimos márgenes.

Ficha del partido Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fecha 1 (Grupo A)

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Estadio: Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)

Debut clave en el Grupo A con puntos determinantes en juego desde la primera jornada.