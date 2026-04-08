El inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana trae uno de los partidos más llamativos de la jornada: el enfrentamiento entre Blooming y River Plate. Ambos equipos arrancan su camino en el Grupo H con la necesidad de sumar desde el primer compromiso.

El partido se jugará el miércoles 8 de abril, con River Plate como uno de los grandes protagonistas del torneo y Blooming buscando hacerse fuerte en casa. Acá todos los detalles para ver el partido en vivo, los horarios por país y la previa del compromiso.

Dónde ver Blooming vs River Plate EN VIVO en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintos países a través de televisión y plataformas digitales:

Colombia: DSPORTS (canales 610 y 1610) en TV y DGO en streaming

DSPORTS (canales 610 y 1610) en TV y DGO en streaming Argentina y resto de Sudamérica: DSPORTS, el canal deportivo de DirecTV

En cuanto a la transmisión online, la opción principal es la plataforma DGO, servicio oficial de streaming de DirecTV que ofrecerá el partido en vivo.

A qué hora juega Blooming vs River Plate hoy, en diferentes países

El compromiso tiene diferentes horarios dependiendo del país. Estos son algunos de los más destacados:

Argentina: 21:30

21:30 Colombia: 19:30

19:30 Bolivia: 20:30

20:30 Chile: 21:30

21:30 México: 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 20:30

20:30 España: 02:30 (jueves 9 de abril).

Dónde se juega Blooming vs River Plate

El partido se disputará en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este escenario es uno de los más representativos del país y cuenta con una capacidad importante para albergar a miles de aficionados. Además, el contexto geográfico añade un factor clave: la altitud cercana a los 4.500 metros, que puede influir en el rendimiento físico de los equipos, especialmente para el visitante.

Probables formaciones de Blooming y River Plate en la Sudamericana

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villarroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Árbitro del partido Blooming vs River Plate

El encargado de impartir justicia será el árbitro colombiano Andrés José Rojas Noguera. Su designación aporta experiencia internacional a un duelo que puede ser determinante en el desarrollo del Grupo H.

Detalles del partido Blooming vs River Plate