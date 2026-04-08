El cuadro Tiburón pone primera en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un contexto especial. El actual campeón del fútbol colombiano hará de local en el estadio Jaime Morón de Cartagena, debido a las refacciones en el Metropolitano de Barranquilla. La expectativa es total: la boletería se agotó en la ciudad heroica para ver a Junior frente a uno de los gigantes del continente, el poderoso Palmeiras de Sao Paulo.

Junior FC vs Palmeiras: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Horarios:

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 9:30 p.m.

Televisión y Streaming:

ESPN (señal abierta para todo el continente)

Disney+ (desde el plan básico en adelante)

Un reto de máxima exigencia para Junior

En el contexto de la Copa Libertadores, siempre resulta complejo para equipos colombianos medirse a escuadras brasileñas, y más aún cuando se trata de un rival como Palmeiras. El ‘Verdão’ suma tres títulos del torneo (1999, 2021 y 2022) y llega como subcampeón vigente tras caer en la final ante Flamengo.

Además, el equipo paulista atraviesa un gran presente en el Brasileirao, con una nómina repleta de figuras como Gustavo Gómez, el colombiano Jhon Arias y el delantero José ‘Flaco’ López. Un rival de peso que pondrá a prueba la capacidad competitiva del conjunto barranquillero.

El Tiburón apela a su historia ante brasileños

A pesar de la dificultad, Junior ya sabe lo que es competir y vencer a clubes de Brasil en torneos internacionales. En los últimos años logró triunfos importantes frente a Botafogo, Fluminense y Gremio, resultados que alimentan la ilusión de volver a dar un golpe sobre la mesa.

El técnico Alfredo Arias solo presenta la baja de Cristian Barrios, mientras que el resto del plantel está disponible. El equipo llegó con antelación a Cartagena y ya reconoció el terreno de juego del Jaime Morón, recinto que lucirá a reventar.

Todo indica que el entrenador apostará por un mediocampo más sólido sin renunciar a la vocación ofensiva, buscando equilibrio ante un rival de alto calibre.

Palmeiras también mueve fichas

Del lado brasileño, el técnico Abel Ferreira no contará con varios nombres importantes como Vitor Roque, Paulinho, Piquerez y Jefté. Aun así, Palmeiras presentará un equipo competitivo, combinando titulares y alternativas.

Uno de los focos estará sobre Jhon Arias, quien jugará en territorio colombiano y será pieza clave en el frente de ataque junto a José Manuel López.

Probables formaciones del partido

Junior FC:

Mauro Silveira

Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez

Juan David Ríos, Jesús Rivas

Jannenson Sarmiento, Yimmi Chará

Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel

Entrenador: Alfredo Carlos Arias

Palmeiras:

Carlos Miguel

Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Arthur Gabriel

Marlon Freitas, Andreas Pereira

Mauricio, Allan Ellias

Jhon Arias, José Manuel López

Entrenador: Abel Ferreira

Un debut que puede marcar el rumbo

El inicio en la fase de grupos de la Copa Libertadores suele marcar el tono de lo que vendrá. Para Junior, sumar en casa —aunque sea en sede alterna— es clave para aspirar a la clasificación.

El ambiente en Cartagena promete ser espectacular y el desafío, mayúsculo. Una noche de esas que pueden impulsar un sueño continental… o exigir respuestas inmediatas.