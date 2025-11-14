La Eliminatoria europea rumbo al Mundial 2026 continúa este viernes 14 de noviembre con un duelo entre polos opuestos del Grupo A. Luxemburgo recibe a Alemania en el Estadio de Luxemburgo, escenario con capacidad para 10.500 espectadores que volverá a vibrar con la visita del cuatro veces campeón del mundo. El compromiso se disputará desde las 20:45 en España y las 14:45 en Colombia, con transmisión internacional en diferentes plataformas de streaming y televisión.

Alemania llega a la cita como el líder sólido del grupo, con un rendimiento en alza bajo el mando de Julian Nagelsmann. Luxemburgo, en cambio, ocupa el último lugar y buscará mejorar su imagen ante uno de los rivales más poderosos del continente. Será un partido de contrastes entre una selección en plena renovación y otra que lucha por sumar sus primeros puntos en el camino mundialista.

Dónde ver Luxemburgo vs Alemania EN VIVO

El partido entre Luxemburgo y Alemania podrá seguirse en vivo y online a través de las siguientes plataformas y canales oficiales:

España y Portugal: transmisión por UEFA TV .

transmisión por . Colombia y el resto de Sudamérica: disponible en DISNEY+ .

disponible en . México: señal de Sky Sports .

señal de . Estados Unidos: transmisión por ViX y Fubo Sports.

El encuentro se jugará en el moderno Stade de Luxembourg, inaugurado en 2021, y que se ha convertido en uno de los escenarios más importantes del país. Con capacidad para poco más de 10.500 espectadores, será el escenario ideal para un nuevo enfrentamiento entre ambos seleccionados, en el que Alemania buscará mantener su liderazgo y Luxemburgo intentar dar la sorpresa.

Horarios del partido Luxemburgo vs Alemania en distintos países

Estos son los horarios del partido en varios países del mundo:

España, Francia, Alemania, Italia: 20:45

20:45 Portugal: 19:45

19:45 Inglaterra: 19:45

19:45 Colombia, Perú, Ecuador: 14:45

14:45 Argentina, Uruguay, Chile: 16:45

16:45 México: 13:45

13:45 Estados Unidos (Miami, Nueva York): 14:45

14:45 Estados Unidos (Los Ángeles): 11:45

Alemania, líder y gran favorita en el Grupo A

La selección de Alemania llega al compromiso como líder del Grupo A con 9 puntos en 4 jornadas. Tras una derrota en su debut, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann ha encadenado tres victorias consecutivas, mostrando una notable mejoría colectiva y un equilibrio entre juventud y experiencia.

Con figuras emergentes como Florian Wirtz y Karim Adeyemi, y la solidez de pilares como Kimmich y Goretzka, el conjunto germano se perfila como uno de los grandes candidatos a obtener su clasificación anticipada al Mundial.

Probable formación de Alemania en Luxemburgo

Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Florian Wirtz, Karim Adeyemi; Nick Woltemade. DT: Julian Nagelsmann.

Luxemburgo busca sus primeros puntos en la Eliminatoria

Por su parte, Luxemburgo llega al partido con la necesidad de sumar. Ocupa la última posición del grupo, sin puntos y con un balance negativo de un gol a favor y diez en contra. Su arranque en la Eliminatoria ha sido complicado, con derrotas consecutivas frente a rivales de mayor jerarquía, incluyendo el mencionado 4-0 sufrido en su visita a Alemania.

Más allá del resultado, Luxemburgo sigue apostando por un proceso de crecimiento sostenido en el fútbol europeo, impulsando una generación de jugadores jóvenes que militan en ligas como la belga y la francesa.

Lo que está en juego para Alemania y Luxemburgo

Para Alemania, una victoria en Luxemburgo significaría consolidar su liderazgo y acercarse a la clasificación directa al Mundial 2026. El equipo de Nagelsmann busca no solo resultados, sino también afianzar una identidad futbolística moderna, basada en la presión alta, la posesión y la versatilidad táctica.

Por su parte, Luxemburgo intentará hacer historia y conseguir su primer punto en esta fase, consciente de que cada partido representa una oportunidad para fortalecer su proceso competitivo en Europa.

Con realidades opuestas pero un mismo objetivo —sumar en la Eliminatoria—, el duelo entre Luxemburgo y Alemania promete ser un nuevo capítulo del contraste entre la potencia y la perseverancia, con el Stade de Luxembourg como escenario principal.