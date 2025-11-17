La Eliminatoria Europea rumbo al Mundial 2026 llega a una de sus jornadas más esperadas con un duelo decisivo: Alemania vs Eslovaquia. Ambos equipos llegan igualados en puntos y solo la diferencia de gol separa al líder del escolta. El partido se disputará este lunes 17 de noviembre de 2025 en el Red Bull Arena de Leipzig, con capacidad para 47.800 espectadores, a las 20:45 en España y 14:45 en Colombia.

El encuentro no solo definirá el liderato del Grupo A, sino también el primer clasificado directo a la Copa del Mundo por parte de esta zona. Alemania parte con ventaja gracias a su diferencia de gol, pero Eslovaquia llega con la ilusión de dar el golpe y conseguir una histórica clasificación directa.

Dónde ver Alemania vs Eslovaquia EN VIVO y ONLINE

El partido Alemania vs Eslovaquia será transmitido en directo y en exclusiva a través de los siguientes canales y plataformas oficiales:

España y Portugal: UEFA TV.

UEFA TV. Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN (TV) y DISNEY+ (online).

ESPN (TV) y (online). México: Sky Sports.

Sky Sports. Estados Unidos: ViX y Fubo Sports.

Detalles del partido:

Competencia: Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 – Grupo A

Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 – Grupo A Estadio: Red Bull Arena (Leipzig, Alemania)

Red Bull Arena (Leipzig, Alemania) Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2025

Lunes 17 de noviembre de 2025 Hora: 20:45 en España | 14:45 en Colombia

20:45 en España | 14:45 en Colombia Transmisión TV: UEFA TV, ESPN, Sky Sports

UEFA TV, ESPN, Sky Sports Transmisión online: DISNEY+ y ViX

El estadio Red Bull Arena, hogar del RB Leipzig, será el escenario de una auténtica final anticipada por la clasificación. Con las tribunas repletas y una atmósfera electrizante, Alemania buscará cerrar su pase ante su gente, mientras que Eslovaquia intentará dar la sorpresa y mantener vivo su sueño mundialista.

Alemania, a un paso de sellar su clasificación al Mundial 2026

La selección de Alemania, dirigida por Julian Nagelsmann llega a la jornada 6 como líder del Grupo A con 12 puntos en 5 partidos. El conjunto germano ha mostrado solidez defensiva, equilibrio en el mediocampo y una delantera con múltiples variantes. Además, mantiene una diferencia de gol de +7, que le da una ligera ventaja sobre Eslovaquia (+4).

A los alemanes les basta con un empate para asegurar su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la mentalidad de Nagelsmann y su grupo apunta a cerrar esta fase con una victoria frente a su afición.

El seleccionador ha encontrado regularidad en su once, donde Joshua Kimmich y Leon Goretzka han sido pilares en la medular. En el frente ofensivo, el talento de Florian Wirtz, Serge Gnabry y Leroy Sané ha marcado la diferencia, acompañados por el joven Nick Woltemade, quien atraviesa un gran momento goleador.

Probable alineación de Alemania ante Eslovaquia

El conjunto germano ha convertido 10 goles y recibido solo 3, mostrando una clara mejora respecto a los ciclos anteriores. Una victoria lo dejaría clasificado y ratificaría su condición de potencia en el continente europeo. La buscará con este equipo:

Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Waldemar Anton, David Raum; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Florian Wirtz, Serge Gnabry; Nick Woltemade. DT: Julian Nagelsmann.

Eslovaquia, ante el desafío de vencer al líder para clasificar

La selección de Eslovaquia, dirigida por Francesco Calzona, ha tenido un rendimiento sobresaliente en estas Eliminatorias, igualando en puntos al campeón mundial de 2014. Con 12 puntos en 5 partidos, los eslovacos se ubican segundos solo por diferencia de gol.

Su desempeño ha sido consistente, con una defensa sólida y un ataque que ha sabido aprovechar las oportunidades. Sin embargo, para lograr la clasificación directa, Eslovaquia necesita ganar en Leipzig, un desafío mayúsculo ante una selección alemana que no ha perdido como local en la competición.

El plantel eslovaco confía en su orden táctico y en aprovechar los espacios que deje Alemania al adelantar líneas. Calzona ha insistido en la importancia de mantener la concentración y la eficiencia frente al arco rival, consciente de que un solo gol podría cambiar el destino de todo el grupo.

Un duelo directo por el boleto al Mundial 2026

El enfrentamiento entre Alemania y Eslovaquia definirá quién se queda con el primer cupo directo al Mundial 2026. Si Alemania empata o gana, asegurará matemáticamente su clasificación, mientras que Eslovaquia necesita una victoria para arrebatarle el liderato y sellar su regreso a una Copa del Mundo tras 16 años.

El Red Bull Arena será testigo de un choque lleno de tensión, estrategia y fútbol de alto nivel. Ambos equipos llegan en igualdad de condiciones, pero con objetivos opuestos: Alemania quiere confirmar su hegemonía, mientras Eslovaquia buscará escribir una página dorada en su historia clasificatoria.