El nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a sacudir el mercado internacional. A pocas semanas de que finalice su contrato con Al Nassr, crecen las versiones que lo vinculan con un nuevo destino para la siguiente etapa de su carrera. Esta vez, la posibilidad llega desde Sudamérica y apunta a un torneo de alto perfil: el Mundial de Clubes 2025.

Según información publicada por el diario Marca, el astro portugués habría recibido una “oferta importante” de parte de un club brasileño clasificado al certamen mundial, cuya próxima edición se disputará en Estados Unidos. Ese equipo sería Botafogo (reciente campeón de la Copa Libertadores) y desde su entorno ya hubo una primera respuesta pública: la del entrenador Renato Pavia.

Cristiano Ronaldo y un posible gran desafío en el fútbol brasilero

Con 40 años cumplidos y tras poco más de dos temporadas en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo no ha renovado contrato con Al Nassr y su continuidad en Medio Oriente es incierta. Aunque ha mantenido un gran nivel individual en cuanto a goles, el equipo quedó eliminado de la AFC Champions League Elite y no ha logrado títulos relevantes desde su llegada.

El contrato del portugués se termina a finales de junio. Y mientras no hay señales claras sobre una renovación, el mercado ya comienza a agitarse. Uno de los escenarios que se plantea como atractivo es el del Mundial de Clubes 2025, torneo que se jugará a mediados de 2025 y para el que está clasificado Botafogo, representante de Brasil y Sudamérica.

La oferta desde Brasil para Cristiano Ronaldo que suena con fuerza

La versión publicada por Marca apunta a que un club brasileño habría hecho llegar a Cristiano Ronaldo una propuesta formal para sumarse a su plantilla y disputar con ellos el Mundial de Clubes. El contrato tendría una duración corta, focalizada en el certamen, con el aliciente de enfrentar a equipos como PSG, Atlético de Madrid y Seattle Sounders en la fase de grupos.

Todo apunta a que ese club es Botafogo, parte del grupo empresarial del estadounidense John Textor, quien también tiene participación en otros clubes de renombre como Olympique de Lyon en Francia y Crystal Palace en Inglaterra. La estructura internacional del proyecto permitiría soñar con un movimiento de este calibre y eso ha sido suficiente para encender los rumores en Brasil.

Renato Pavia, entrenador de Botafogo, respondiendo a la opción de Cristiano Ronaldo

Consultado en rueda de prensa sobre los rumores que vinculan a Cristiano Ronaldo con su equipo, el entrenador de Botafogo, Renato Pavia, eligió una respuesta cargada de ironía y expectativa: “La Navidad es en diciembre… Pero si viniera, no se le puede decir que no a una estrella como él. No sé nada, solo estoy respondiendo a la pregunta”.

Lejos de desmentir el rumor, Pavia reconoció el impacto que tendría sumar a un jugador como CR7, incluso en la recta final de su carrera: “Incluso a su edad, sigue siendo una máquina de hacer goles. En un equipo que genera tantas oportunidades, sería muy útil”.

Además, al ser consultado sobre la posibilidad real de una negociación, desvió la responsabilidad hacia el propietario del club, John Textor, con un comentario que dejó aún más abierta la posibilidad: “Esa pregunta debe hacerse en otro idioma, no en portugués”, bromeó.

Un torneo ideal para cerrar una carrera legendaria

El Mundial de Clubes 2025 será el primero en formato ampliado, con 32 equipos y sede en Estados Unidos. Se jugará en verano y reunirá a campeones continentales y equipos de peso mundial. Para Cristiano Ronaldo, que ha ganado todo a nivel de clubes pero nunca disputó este formato renovado, podría representar el cierre perfecto a una trayectoria llena de títulos y récords.

Jugar con Botafogo también le permitiría insertarse en un equipo con ambiciones internacionales y en plena consolidación deportiva. El club ha recuperado protagonismo tanto en el Brasileirao como a nivel continental, y contar con una figura global como CR7 sería un golpe mediático e histórico para el fútbol sudamericano.

Expectativa en aumento y silencio desde Al Nassr

Mientras desde Brasil las declaraciones no descartan el interés, en Arabia Saudita no hay señales claras sobre el futuro de CR7. Ni Al Nassr ni el entorno del jugador han comunicado oficialmente si habrá extensión de contrato o si buscará un nuevo destino.

El hecho de que no haya títulos ni participación internacional para el equipo saudí en la próxima temporada podría pesar en la decisión del portugués, quien siempre ha buscado competir al más alto nivel. Y aunque Botafogo no estaba en el radar mediático hasta ahora, la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes y cerrar su carrera en una plaza tan histórica podría ser el incentivo que marque la diferencia.

Cristiano Ronaldo y Botafogo, una idea que ya tomó vuelo

Más allá de que no existe una confirmación oficial, la expectativa generada por el rumor ya ha tenido una primera validación en voz del técnico del equipo. Renato Pavia no negó el interés, elogió al jugador y dejó claro que, si se diera la oportunidad, nadie en Botafogo cerraría la puerta a un fichaje de ese nivel.

Cristiano Ronaldo sigue siendo sinónimo de ambición, goles y atención mundial. Y si el Mundial de Clubes aparece como el próximo objetivo, la posibilidad de verlo vestido de blanco y negro, esta vez en Brasil, ya no parece una fantasía tan lejana.