Carlos Antonio sobre Pékerman: “Colombia lo sacó del desempleo, ahora es Venezuela”

José Néstor Pékerman firmó y fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Venezuela y en la rueda de prensa recordó su paso por Colombia con bastante nostalgia y gratitud.

“Soy un enamorado de Colombia. Sigo con el corazón allá. Espero que sea lo mismo. Entonces no puedo comparar desde el afecto ni la parte humana, porque como le dije tengo todos los mejores recuerdos y el cariño de la gente de Colombia”, expresó.

Pero además, dejó en el aire situaciones en torno a su salida de la Tricolor. “Cuando me fui de Colombia dije que no voy a hablar nunca de eso. Lo que no se dijo en su momento no creo que se pueda decir ahora ni en otro lugar. A Colombia mi cariño y agradecimiento por el pueblo colombiano, jugadores y Selección”, agregó.

Este miércoles fue Carlos Antonio Vélez quien se refirió al director técnico y como siempre, le tiró. “Venezuela tiene nuevo técnico, otro que lo saca del paro y del desempleo a Pékerman crimen. El segundo apellido es ese, ¿no? para que no se vayan ustedes a molestar. Yo soy Vélez Naranjo, él es Pékerman crimen”, empezó diciendo en el programa Palabras Mayores, de Antena 2.

Y continuó: “Colombia lo sacó del desempleo. Él manejaba un taxi, se vino a Colombia y ahora es Venezuela el que lo saca de tres años sin empleo. A mí siempre me habían dicho que hay que tener cuidado porque todas las selecciones del mundo se pelean por ese grupo técnico, así nos tenían extorsionados. ¿Se acuerdan? Nos decían: ‘No, no, no vayan a hacer eso porque renuncia y hay miles de selecciones detrás de él. Italia, Alemania, España, todas las del Reino Unido, las árabes, las africanas, todos están detrás del técnico de Colombia en aquella época’. Pues se fue de aquí y no pasó nada. Lo ponían a sonar todos los días. Cambiaron de técnico Chile, Paraguay, Ecuador, el mismo Venezuela, cambiaron varios, lo ponían a sonar, lo ofrecían, nadie funcionó”, añadió.

Luego, criticó al país de la Vinotinto. “Hasta que cayó en el lugar correcto: Venezuela. El país más corrupto, el gobierno más corrupto de todo el continente y uno de los más corruptos del mundo. Se han enriquecido los de ese gobierno gracias a la miseria del pueblo. Perfecto, pero es un vivazo. Llega con la plata asegurada, me dijeron ayer que casi que obligó a que en un banco suizo se pusiera la garantía de su contrato”, aseveró.