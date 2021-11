Este martes, José Néstor Pékerman fue presentado como nuevo DT de Venezuela y hubo una pregunta que le hizo recordar a la Selección Colombia.

El argentino no pudo ocultar los dos mundiales y los más de los seis años al frente de la Tricolor, razón por la que en plena conferencia de prensa recordó lo hecho con la delegación nacional e hizo una breve comparación con Venezuela. Eso sí, dejó claro que no hablará sobre su salida de nuestro país.

“Soy un enamorado de Colombia. Sigo con el corazón allá. Espero que sea lo mismo. Entonces no puedo comparar desde el afecto ni la parte humana, porque como le dije tengo todos los mejores recuerdos y el cariño de la gente de Colombia.”

Y agregó que “en lo futbolístico hay una situación diferente porque Colombia ha sabido estar en Mundiales, y tuvo ciclos también de etapas anteriores. Acá (en Venezuela) estamos buscando eso y aún no se ha logrado”.

Y aclaró que “cuando me fui de Colombia dije que no voy a hablar nunca de eso. Lo que no se dijo en su momento no creo que se pueda decir ahora ni en otro lugar. A Colombia mi cariño y agradecimiento por el pueblo colombiano, jugadores y selección.”