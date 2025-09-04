La expectativa es alta en suelo brasilero por volver a ver en acción a la Selección de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti. El equipo de ‘Carletto’ empieza a mostrar solidez en su idea de juego y hoy tendrá la oportunidad de deleitar a sus hinchas en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, cuando reciba al colero de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Chile, que llega ya eliminada.

Canales y horarios para ver HOY Brasil vs Chile

Partido: Brasil vs Chile

Brasil vs Chile Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025

Jueves 4 de septiembre de 2025 Hora: 7:30 p.m. de Colombia

7:30 p.m. de Colombia Evento: Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 – Jornada 17

Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 – Jornada 17 Estadio: Maracaná de Río

Maracaná de Río Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Alexis Herrera (Venezuela) Televisión: Caracol y RCN

Caracol y RCN Streaming: Ditu y RCN App

Brasil busca consolidar su idea de juego

La Canarinha, ya clasificada al Mundial 2026, quiere cerrar las Eliminatorias en lo más alto de la tabla. Con 25 puntos, se ubica en la tercera posición detrás de Argentina y Ecuador. Aunque el objetivo principal ya está cumplido, Carlo Ancelotti sabe que el equipo necesita mejorar su imagen, por lo que aprovechará esta doble fecha —ante Chile en casa y frente a Bolivia en El Alto— para evaluar nuevas piezas y variantes.

En esta convocatoria no aparece Vinícius Júnior, a quien se le dio descanso, mientras que la reaparición de Neymar sigue pospuesta. En cambio, aparecen jóvenes figuras como João Pedro, delantero del Chelsea con destacadas actuaciones en la Premier League, y Kaio Jorge, goleador del Brasileirão con Cruzeiro.

“Cuando se juega para Brasil siempre tienes que pensar en ganar”, destacó Kaio Jorge en la previa.

Chile cierra una campaña para el olvido

La selección de Chile llega a Río sin chances de clasificación y con una de las campañas más flojas de su historia en las Eliminatorias Conmebol. Apenas ha sumado 10 puntos en 16 partidos, producto de dos victorias, cuatro empates y diez derrotas.

La salida de Ricardo Gareca tras la eliminación dejó a Nicolás Córdova al frente de un equipo que solo busca cerrar de manera digna el proceso. Su última parada será frente a Uruguay, pero antes enfrentará en el Maracaná a una Brasil que se perfila como amplio favorito.

Posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro.

DT: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamín Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

DT: Nicolás Córdova.