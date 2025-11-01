El equipo de James Rodríguez, León, visita este sábado a América en el estadio Ciudad de los Deportes, por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la obligación de sumar para no firmar su eliminación anticipada. Enfrente tendrá a un rival en alza, cuarto en la tabla, que pelea por la cima y se ha mostrado casi intratable en casa.

León vs América: horarios y plataformas online para ver HOY EN VIVO

Colombia: 10:00 p.m. | Win Play

10:00 p.m. | Win Play México: 9:00 p.m. | Canal 5, TUDN y Vix Premium

9:00 p.m. | Canal 5, TUDN y Vix Premium Argentina: 12:00 a.m. | Win Play

12:00 a.m. | Win Play Estados Unidos: 10:00 p.m. | TUDN USA y Vix Premium

León FC, contra el tiempo y los números

Para el conjunto esmeralda, la situación es límite. Con apenas 13 puntos y una diferencia de gol de -14, León ocupa la penúltima posición del campeonato, a cuatro unidades del último cupo para el play-in, esa instancia que ofrece una última oportunidad para entrar a la liguilla. Las cuentas son frías y el margen de error mínimo: cualquier tropiezo podría sellar su eliminación anticipada.

Águilas América, sólido y confiado en casa

Mientras León busca oxígeno, América vive un presente totalmente distinto. El cuadro capitalino acumula 31 puntos, solo dos menos que el líder Toluca, y ha convertido el Ciudad de los Deportes en una verdadera fortaleza: seis victorias y una sola derrota como local avalan su favoritismo.

Su referente ofensivo es el uruguayo Pablo Rodríguez, máximo goleador del torneo con siete tantos en 15 apariciones, diez de ellas como titular. Ante un rival con serios problemas defensivos, su presencia promete ser decisiva.

James Rodríguez: entre la nostalgia y la incertidumbre

El encuentro también tiene un tinte especial: podría ser uno de los últimos partidos de James Rodríguez con la camiseta de León. La prensa mexicana ha informado que su continuidad no está asegurada y que el club no planea renovar su contrato para la próxima temporada.

El colombiano viene de sumar minutos ante Atlas y Pumas, aunque sin poder marcar la diferencia. Su entrenador, Ignacio Ambriz, fue autocrítico: “Nos faltó oficio”. El equipo no gana desde el 30 de agosto, acumulando una racha negativa que ha golpeado tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

De cara al duelo en Ciudad de los Deportes, Ambriz planea algunos ajustes: el retorno de Stiven Barreiro en defensa, la posible titularidad del panameño Ismael Díaz, ya recuperado de molestias musculares, y el regreso de James Rodríguez al once inicial, una apuesta para recuperar peso creativo en el mediocampo.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 19 de febrero de 2025, y terminó 1-1, con gol de James Rodríguez para León. Aquel empate dejó buenas sensaciones para el colombiano, aunque hoy el panorama es muy diferente: el León se juega la vida y América quiere aprovechar su gran momento para seguir firme rumbo a la cima del Apertura.