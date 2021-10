Juan Daniel Roa no juega un partido profesional desde el 17 de febrero del presente año tras dejar atrás a Alianza Petrolera y empezar un fuerte recuperación.

Para la segunda temporada del año tampoco estuvo con ningún equipo, pues debía someterse a una dura intervención quirúrgica que se realizó en la presente semana. Ante esto, el mismo jugador puso en duda su continuidad en el fútbol profesional.

“Hoy es un día duro en mi vida y solo Dios me mostrará el camino correcto que debo seguir. Siempre seguiré sus pasos para hacer su voluntad y no la mía. Él tiene un propósito conmigo y no sé si es una pequeña parada en mi carrera futbolística o un alto total”, escribió Roa como descripción de una foto que subió a su cuenta de Instagram.

Y agregó que “solo sé que Dios tiene el control absoluto de todo. De lo que sí estoy seguro que lucharé y pondré todo de mi parte para tener una grandiosa recuperación. Después de tantos días y tantas noches de dolor, de impotencia y momentos duros que pasé estos últimos años, hoy puedo decir que no siento más dolor”.

Por ahora no se sabe el futuro del jugador de 30 años de edad que es muy recordado en Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y también en Alianza Petrolera, siendo los único equipos por los que ha pasado el bogotano.

La publicación de Juan Daniel Roa