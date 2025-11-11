El regreso de Jaguares de Córdoba a la Liga BetPlay ya es un hecho. El equipo dirigido por Álvaro Hernández consiguió el ascenso de forma anticipada, incluso antes de terminar los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2025-II. El empate 2-2 ante Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander le bastó para sellar el objetivo del año: volver a la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano para 2026.

Con ese punto, el conjunto cordobés alcanzó una ventaja matemática irremontable en la tabla de reclasificación anual, que le permite asegurar su retorno sin necesidad de disputar la final o depender de otros resultados. Es un ascenso merecido, producto de una temporada constante, de alto rendimiento y con una identidad de juego consolidada.

El empate con Cúcuta que selló el ascenso de Jaguares

El 2-2 ante Cúcuta Deportivo quedará grabado en la historia de Jaguares. Aquel partido, disputado en un ambiente de alta tensión y con las tribunas del General Santander llenas, terminó siendo la confirmación de un ascenso que se veía venir.

Los cordobeses se adelantaron con un autogol del rival y luego Yan Mosquera marcó el tanto que aseguró el empate definitivo, el punto que necesitaban para lograr el objetivo. Con ese resultado, Jaguares llegó a 93 puntos en la reclasificación, sacándole 13 unidades al segundo y 16 al tercero, cuando solo quedan 15 por disputar (nueve en las tres fechas restantes de los cuadrangulares y seis en una eventual final).

Esa diferencia garantiza que, pase lo que pase en las siguientes jornadas, la posición más baja en la que terminará en esta tabla es el segundo lugar. Por eso, con tres fechas de anticipación, Jaguares ya aseguró su regreso a la Liga BetPlay 2026.

La reclasificación: el sistema que permite el festejo anticipado de Jaguares

El reglamento del Torneo BetPlay establece varias posibilidades de ascenso. Una de ellas tiene que ver con la tabla de reclasificación anual. Ese es precisamente el caso de Jaguares, que fue campeón del Apertura 2025 y mantuvo un nivel sobresaliente en el segundo semestre.

Su desempeño fue tan regular que no solo lideró el Todos contra Todos del segundo torneo, sino que también mantuvo una ventaja amplia sobre sus perseguidores en la sumatoria global. Así, el empate ante Cúcuta le dio los puntos necesarios para sellar el ascenso sin depender de una final o un título adicional.

La solidez de su proyecto deportivo, la continuidad en el cuerpo técnico y la madurez del plantel fueron los pilares de un proceso que llevó al club a cumplir su meta principal con autoridad.

Jaguares de Córdoba: una campaña perfecta en el Torneo BetPlay

El ascenso anticipado de Jaguares es la recompensa a una de las campañas más sólidas en la historia reciente del torneo. El equipo mostró consistencia tanto de local como de visitante, se mantiene invicto en los cuadrangulares y la coronación en el primer semestre, hoy toma relevancia.

La dirección de Álvaro Hernández ha sido clave. Su apuesta por un fútbol ordenado, con transiciones rápidas y un bloque defensivo firme, dio resultados inmediatos. En la plantilla destacan nombres como Jhon Figueroa, Jhon Altamiranda, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Jáder Maza, José Andrade, Kahiser Lenis, Jhonier Viveros, Damir Céter y Andrés Rentería, jugadores que marcaron diferencia en momentos clave.

Qué viene para Jaguares tras su regreso a la Liga BetPlay

Aunque el ascenso ya es una realidad, el equipo aún tiene por delante un reto adicional: definir si lo hará como campeón del año o mediante la vía de la reclasificación. Si gana este segundo torneo, levantará el trofeo de la temporada 2025; si no, su ascenso ya está garantizado por la ventaja que acumula en la tabla general.

De cualquier modo, Jaguares volverá a la Liga BetPlay en 2026, logrando el objetivo antes que nadie y consolidando un proceso deportivo que apostó por la estabilidad, el trabajo en equipo y la planificación a largo plazo.

El club de Montería, que hace apenas un año descendía, protagonizó una de las remontadas más rápidas en la historia del fútbol colombiano, regresando a la máxima categoría con un mensaje claro: cuando hay proyecto, hay resultados. Jaguares rugió fuerte en el Torneo BetPlay 2025 y su regreso a Primera es, sin duda, el premio a una campaña impecable.