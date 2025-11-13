El Torneo BetPlay 2025 entra en su recta final con una situación curiosa: Jaguares de Córdoba ya aseguró su regreso a la Liga BetPlay. El equipo de Montería logró el ascenso de forma anticipada tras garantizar, como mínimo, el segundo lugar en la tabla de reclasificación y haber sido campeón en el primer semestre del año.

A partir de ese logro, el sistema de competencia para determinar el segundo ascenso a la Liga BetPlay 2026 se ajusta de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Existen tres posibilidades para definir al otro club que acompañará a Jaguares en la máxima categoría la próxima temporada.

1: Jaguares campeón del Torneo BetPlay II-2025

Si Jaguares vuelve a coronarse campeón, no será necesaria una final anual entre los dos campeones, ya que el reglamento estipula que un mismo club no puede disputar una promoción por el título del año si ya ascendió.

En ese caso, el segundo ascenso se definirá a través de la reclasificación general del año. Los dos equipos que sigan a Jaguares en esa tabla -excluyendo al club de Montería- se enfrentarán en un duelo de ida y vuelta para decidir quién obtiene el cupo restante en la Liga BetPlay 2026. Este formato premia la regularidad de los equipos a lo largo de la temporada, incentivando el rendimiento constante tanto en el Torneo I como en el Torneo II.

2: Un campeón diferente a Jaguares en el Torneo BetPlay II-2025

El segundo escenario contempla que un equipo distinto a Jaguares se consagre campeón del semestre. Si esto ocurre, ese club ascenderá de manera directa a la Liga BetPlay 2026, ya que Jaguares, al estar primero o segundo en la reclasificación anual, ocupa automáticamente el otro cupo de ascenso.

Este sería el caso más sencillo, pues no se requeriría jugar una final anual ni una serie adicional entre equipos. Bastaría con que el nuevo campeón levante el título del Torneo BetPlay II para sellar su promoción al fútbol de Primera División.

Entre los equipos con posibilidades de lograrlo están aquellos que actualmente disputan los cuadrangulares semifinales y que, además, se mantienen cerca en la tabla acumulada del año. De concretarse este escenario, la Liga BetPlay 2026 tendría como ascendidos a Jaguares y el campeón del Torneo BetPlay II, siguiendo el modelo tradicional de ascenso directo por mérito deportivo.

3: Un campeón fuera del top 2 de la reclasificación

El tercer y más complejo escenario se daría si el campeón del Torneo BetPlay II no ocupa el primer ni segundo lugar de la tabla de reclasificación anual. En ese caso, el reglamento establece que ese club deberá disputar una final adicional por el segundo ascenso frente al mejor ubicado en la reclasificación distinto a Jaguares.

Esa serie se jugaría en partidos de ida y vuelta, con el equipo mejor ubicado cerrando la llave en condición de local. El ganador ascenderá directamente a la Liga BetPlay 2026. Este formato busca equilibrar las oportunidades entre los equipos que tuvieron un gran rendimiento en un semestre puntual y aquellos que mantuvieron consistencia durante toda la temporada. Así, un club que haya tenido un repunte en la segunda parte del año podría pelear por el ascenso, siempre y cuando supere en cancha al más regular del año.

Jaguares y el impacto de su ascenso anticipado

El ascenso de Jaguares de Córdoba no solo altera la definición del segundo cupo, sino que también marca un regreso importante al fútbol de Primera División. El equipo, dirigido por Álvaro Hernández, dominó gran parte del torneo con figuras como Kahiser Lenis, Damir Céter y Andrés Rentería, y consiguió un rendimiento que lo convirtió en el líder indiscutido de la categoría.

Su retorno a la Liga BetPlay 2026 significa estabilidad deportiva y un ejemplo de planificación para los demás clubes del Torneo de Ascenso. Mientras tanto, los aspirantes restantes se preparan para una definición cargada de emoción, donde la regularidad o el título serán las dos rutas hacia el sueño del ascenso.

Con los cuadrangulares en plena disputa, la pelea por el segundo cupo a la Liga BetPlay 2026 promete ser intensa, con múltiples escenarios en juego y la expectativa de conocer pronto quién acompañará a Jaguares en el regreso a la élite del fútbol colombiano.