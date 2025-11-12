El Torneo BetPlay 2025-II entra en una fase decisiva con el enfrentamiento entre Real Cartagena y Real Cundinamarca, dos equipos con realidades distintas pero el mismo objetivo: acercarse a la final y mantener viva la ilusión del ascenso. El compromiso, correspondiente a la Fecha 3 de los cuadrangulares semifinales, se jugará este miércoles 12 de noviembre en el estadio Jaime Morón León de Cartagena, desde las 6:10 p.m. (hora en Colombia).

Será un duelo clave para el Grupo B. Real Cartagena busca su primera victoria en esta fase para no ceder terreno, mientras que Real Cundinamarca llega con paso perfecto, liderando la zona y soñando con el ascenso en su primera temporada como protagonista de la segunda división del fútbol colombiano.

Dónde ver Real Cartagena vs Real Cundinamarca en TV y online

El compromiso entre Real Cartagena y Real Cundinamarca tendrá transmisión exclusiva en TV a través de Win+ Fútbol, el canal oficial de la competencia. Quienes deseen seguir el partido online, podrán hacerlo en vivo mediante la plataforma Win Play, disponible para suscriptores en Colombia y otros países de la región.

El partido se disputará en el estadio Jaime Morón León, un escenario con capacidad para 17.000 espectadores, donde el cuadro cartagenero buscará hacerse fuerte ante su público y mantener intactas sus posibilidades de clasificación.

Terna arbitral del partido entre Real Cartagena y Cundinamarca:

Central: Diego Ruiz (Meta)

Asistente 1: Daniel Montoya (Antioquia)

Asistente 2: Ángel Piedrahita (Cauca)

VAR: Ricardo García (Santander)

Cómo llegan Real Cartagena y Real Cundinamarca a la Fecha 3 de los cuadrangulares

El inicio de los cuadrangulares ha dejado emociones, goles y mucha paridad en el Grupo B, pero con un claro protagonista: Real Cundinamarca, que ganó los dos primeros partidos y se perfila como candidato a la final del semestre.

Real Cartagena, por su parte, aún no conoce la derrota, pero tampoco ha logrado ganar. En sus dos presentaciones iniciales firmó empates: primero 1-1 frente a Boca Juniors de Cali en el Jaime Morón, y luego 2-2 ante Patriotas en Tunja. Con esos resultados, suma 2 puntos y ocupa el segundo lugar del grupo.

Lo que está en juego en el Jaime Morón

Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la fecha. Si Real Cundinamarca gana, podría dar un paso casi definitivo rumbo a la final y al sueño del ascenso. En cambio, una victoria del Real Cartagena apretaría el grupo y dejaría todo abierto para las tres fechas restantes.

Con un clima caluroso, un estadio que seguramente lucirá lleno y dos equipos que juegan sin especular, el duelo en Cartagena se perfila como un punto alto en la jornada del Torneo BetPlay 2025-II, donde cada punto empieza a valer oro en la carrera por llegar a la Liga BetPlay 2026.