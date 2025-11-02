La Copa BetPlay 2025 entra en su fase definitiva con un duelo imperdible en la semifinal de ida: Atlético Nacional vs América de Cali, una nueva edición del clásico del fútbol colombiano que promete emociones, intensidad y un estadio lleno. El encuentro se disputará este domingo 2 de noviembre en el Atanasio Girardot (Medellín), desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia).

El vigente campeón del certamen, Atlético Nacional, buscará aprovechar su localía para dar el primer golpe en la serie, mientras que el conjunto escarlata intentará repetir la solidez que lo llevó a eliminar a dos grandes rivales en rondas previas. Será un duelo con historia, orgullo y dos plantillas repletas de figuras que atraviesan un momento decisivo de la temporada.

Dónde ver Atlético Nacional vs América de Cali en TV y online

El partido tendrá transmisión exclusiva en televisión a través de Win+ Fútbol, el canal oficial de los torneos de la Dimayor. Para quienes prefieran seguirlo desde dispositivos móviles o computadores, el juego estará disponible en streaming a través de Win Play, la plataforma digital del canal, que ofrecerá la cobertura completa con análisis previos, comentarios en vivo y reacciones posteriores.

El choque entre verdes y rojos acaparará la atención del país, no solo por el significado del clásico, sino también por lo que está en juego: un cupo en la gran final de la Copa BetPlay y la posibilidad de obtener un título que otorga cupo directo a torneos internacionales.

Partido: Atlético Nacional vs América de Cali

Atlético Nacional vs América de Cali Competencia: Copa BetPlay 2025 (Semifinal – Ida)

Copa BetPlay 2025 (Semifinal – Ida) Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Domingo 2 de noviembre de 2025 Hora: 6:30 p.m. (hora en Colombia)

6:30 p.m. (hora en Colombia) Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Atanasio Girardot (Medellín) Transmisión: Win+ Fútbol (TV) / Win Play (online)

Win+ Fútbol (TV) / Win Play (online) Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

Andrés Rojas (Bogotá) Asistentes: Roberto Padilla (Atlántico) y Róbinson Medina (Risaralda)

Roberto Padilla (Atlántico) y Róbinson Medina (Risaralda) VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

Así llegaron los equipos a la semifinal de la Copa BetPlay

Atlético Nacional, actual campeón del torneo, ha tenido un camino sólido hacia las semifinales. El equipo dirigido por Diego Arias eliminó primero a Cúcuta Deportivo, luego superó a Deportes Quindío en los octavos de final y finalmente dejó en el camino a Once Caldas en los cuartos, mostrando regularidad y un rendimiento ascendente.

Por su parte, América de Cali, bajo el mando de David González, ha mostrado carácter y jerarquía en su recorrido. En la primera ronda superó a Tigres FC, luego eliminó a Atlético Bucaramanga y cerró su clasificación ante Junior de Barranquilla, con un rendimiento que combina juventud, experiencia y solidez táctica.

Convocados de Atlético Nacional a la semifinal de la Copa

El equipo verde mantiene su base titular, liderada por David Ospina, William Tesillo, Matheus Uribe, Jorman Campuzano y Alfredo Morelos. La baja significativa es la de Edwin Cardona.

Arqueros: David Ospina y Luis Marquínez.

Defensores: William Tesillo, César Haydar, Róyer Caicedo, Simón García, Andrés Román, Cristian Uribe, Andrés Salazar y Camilo Cándido.

Mediocampistas: Elkin Rivero, Jorman Campuzano, Kilian Toscano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá, Andy Batioja y Andrés Sarmiento.

Delanteros: Marino Hinestroza, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias.

Convocados de América de Cali para la visita a Atlético Nacional

El conjunto escarlata, que ha sabido reinventarse durante el torneo, combina la jerarquía de jugadores como Adrián Ramos y Rafael Carrascal con el desequilibrio de jóvenes figuras como Dylan Borrero y Cristian Barrios.

Arqueros: Joel Graterol y Jorge Soto.

Defensores: Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Omar Bertel y Nicolás Hernández.

Mediocampistas: Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, Luis Alejandro Paz, José Cavadía y Joel Romero.

Delanteros: Cristian Barrios, Dylan Borrero, Luis Ramos Leiva, Jan Franc Lucumí, Adrián Ramos, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

Entrenador: David González.

Un clásico con historia y sed de revancha

Cada enfrentamiento entre Atlético Nacional y América de Cali despierta una pasión especial en el fútbol colombiano. Este cruce, además, tiene el atractivo adicional de ser una semifinal de Copa, lo que le da un condimento extra a la rivalidad.

El Atanasio Girardot será una fiesta verde y roja en una noche que puede definir buena parte del rumbo del certamen. Mientras Nacional busca revalidar su título, América sueña con regresar a una final de Copa BetPlay y romper la hegemonía reciente del conjunto antioqueño, que le ganó la final de la edición anterior. Con dos plantillas cargadas de talento y experiencia, el clásico promete intensidad, goles y emoción en el camino hacia la gran final del torneo.