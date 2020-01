Deportivo Cali busca a Ángelo Rodríguez

Con la casi segura salida del goleador argentino Juan Dinenno, el Deportivo Cali está interesado en contratar al atacante colombiano Ángelo Rodríguez.

Al nombre de Jhon Vásquez, atacante que también es más conocido como un extremo, el cuadro Azucarero está tratando de vincular a Ángelo Rodríguez, delantero colombiano que en nuestro país tuvo paso por el Envigado y Deportes Tolima.

Actualmente este jugador pertenece al Minnesota United de la MLS. Fue el club que lo contrató en el 2018, cuando fue vendido por el Deportes Tolima. Un 9 clásico, de características similares a las de Dinenno. El ariete argentino se irá seguramente a Pumas de México, club que pagó la cláusula de rescisión estimada en 4,2 millones de dólares.

9 goles en 32 partidos (5 en MLS y 4 por la Copa Abierta de los Estados Unidos) fue el balance de Rodríguez en su última temporada con el club estadounidense. A sus 30 años, el nacido en San Andrés se convierte en una de las principales alternativas que se manejan en el Deportivo Cali para reforzar su ataque.

Los medios deportivos de Cali insisten en que el cuadro verde está haciendo las gestiones pertinentes para dar con el fichaje de Rodríguez u otro atacante. Es claro que necesitan cubrir el vacío dejado por Dinenno, quien ya les expresó su interés por marcharse.

Sin embargo, pese la cantidad de rumores y el hecho de ser tendencia en redes sociales, Angelo Rodríguez se presentó a trabajar durante la pretemporada del Minnesota United.

Right back like we never left… #MNUFC | @BlueCrossMN pic.twitter.com/zqJQNkz8hg

— Minnesota United FC (@MNUFC) January 20, 2020