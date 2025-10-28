El sueño de regresar a la Liga BetPlay volvió a romperse para Deportes Quindío. El equipo cuyabro quedó fuera del grupo de los ocho que disputarán los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2025, y con ello perdió su última posibilidad de luchar por el ascenso.

Lo que empezó como una temporada esperanzadora terminó con un nuevo golpe para la hinchada. El empate sin goles frente a Real Cartagena en la última fecha del Todos contra Todos selló una eliminación dolorosa. Quindío, con 23 puntos, terminó en la novena posición de la tabla, superado por Boca Juniors de Cali en la diferencia de gol (+4 contra +3). Un pequeño margen que significó un año más en la segunda categoría.

Eliminación de Deportes Quindío en la última fecha del Todos contra Todos

La última jornada del campeonato representaba la oportunidad perfecta para dar un golpe de autoridad y asegurar la clasificación. El equipo dirigido por Hárlold Rivera sabía que dependía de sí mismo: una victoria podría garantizarle un lugar en los cuadrangulares. Sin embargo, el empate 0-0 en el estadio Centenario de Armenia dejó al club a las puertas de la clasificación.

El resultado no solo cerró el semestre, sino que confirmó una eliminación que duele más por la forma en que se dio. Quindío quedó igualado en puntos con Boca Juniors de Cali, pero perdió la octava posición por una mínima diferencia de gol. Una historia que, para su hinchada, parece repetirse temporada tras temporada.

Quinto año consecutivo en la Segunda División para Deportes Quindío

La eliminación de 2025 confirma que el Quindío completará cinco temporadas seguidas en el Torneo de Ascenso, tras haber perdido la categoría a finales de 2021, en el que fue su tercer descenso histórico. Lo que en su momento se esperaba fuera un paso temporal por la B se ha convertido en una larga travesía sin regreso.

Desde entonces, la historia ha sido la misma: torneos con momentos de ilusión, clasificaciones peleadas hasta el final y eliminaciones que frustran a una afición fiel. Los intentos han sido constantes, pero el resultado, invariablemente, ha sido la permanencia en la segunda división.

La frustración de la hinchada del Quindío

Pocas cosas golpean más a un hincha que ver a su equipo quedar eliminado en casa, en un partido clave y ante su propia gente. Eso es exactamente lo que vivió la afición quindiana en el Centenario. La expectativa de clasificar a cuadrangulares se esfumó en 90 minutos sin goles, sin celebración y con la mirada fija en una tabla que no perdonó el detalle.

La hinchada de Quindío ha demostrado fidelidad incluso en los peores momentos. Año tras año acompaña y alimenta la ilusión de volver a la A. Pero la eliminación de este 2025 dejó un ambiente de tristeza y resignación que refleja el desgaste de una espera demasiado larga.

Cómo afecta al club quedar fuera de los cuadrangulares

En el sistema de competencia del Torneo BetPlay, clasificar a los cuadrangulares es fundamental: es el único camino para tener opciones reales de ascender. Al quedar fuera de los ocho mejores, Quindío quedó automáticamente descartado de la lucha por uno de los dos cupos a la Liga BetPlay 2026.

Esta eliminación no solo representa un golpe deportivo, sino también institucional y económico. No disputar las fases finales significa menos visibilidad, menos ingresos por taquilla y transmisión, y menos oportunidades de atraer refuerzos de peso para la próxima temporada.

El peso de la historia y la espera por el regreso

Fundado en 1951, Quindío es uno de los clubes históricos del fútbol colombiano. Campeón de la Primera División en 1956, vivió grandes momentos en la A y es un símbolo del Eje Cafetero. Sin embargo, su historia reciente ha estado marcada por los descensos y la imposibilidad de consolidar un proyecto que lo devuelva al lugar que muchos consideran su casa natural: la máxima categoría.

La larga espera ya acumula cinco temporadas y la hinchada ha pasado de la ilusión al reclamo. Ahora, del reclamo a la resignación. El tiempo pasa y la vuelta a la Liga BetPlay se ve cada vez más cuesta arriba si no hay un cambio profundo.

La necesidad de un proyecto sólido en Quindío

La eliminación en 2025 es más que un resultado: es el reflejo de un ciclo que se repite. Para muchos analistas, Deportes Quindío necesita un proyecto deportivo a largo plazo que combine inversión, gestión institucional y planificación competitiva. No basta con pelear cupos a cuadrangulares; se requiere un plan serio que permita competir por títulos y no solo por clasificaciones.

Mientras tanto, los hinchas seguirán alentando. Lo hacen desde hace años, en medio de frustraciones acumuladas, con la esperanza de que algún día el club vuelva a la Liga BetPlay. Pero 2025 quedará grabado como otro año en Segunda, otra oportunidad perdida y otro golpe al corazón cuyabro.