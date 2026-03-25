Después de más de tres meses en silencio, Reinaldo Rueda volvió a escena. Lo hizo en una entrevista con Win Sports, en la que dejó reflexiones profundas, autocríticas sinceras y, sobre todo, una señal clara: está listo para volver a dirigir.

Su reaparición no pasó desapercibida, especialmente en el entorno de Atlético Nacional, donde su nombre nunca deja de estar sobre la mesa.

La herida de Honduras que aún no cierra

El experimentado entrenador vallecaucano no esquivó el tema más sensible: la eliminación con Honduras rumbo al Mundial 2026. Por el contrario, habló con crudeza sobre lo que significó ese golpe.

«Por todo lo que ha significado Honduras en mi carrera y por todo lo que trabajamos con nuestro cuerpo técnico, fue un golpe durísimo que todavía hoy sigo intentando asimilar y todavía hoy estamos en proceso de sanación. En Honduras fui un mal perdedor, y todavía me cuesta asimilar lo sucedido; queríamos devolverle esa misma alegría que tuvimos hace 16 años».

Las palabras de Reinaldo Rueda reflejan un proceso emocional que aún sigue en marcha. Aquella eliminación en noviembre de 2025, sumada a las imágenes del técnico visiblemente afectado tras el partido, marcaron uno de los momentos más duros de su carrera.

Un técnico que ya se siente listo para volver

Más allá del pasado reciente, el mensaje más importante fue otro: Rueda quiere volver al ruedo.

El entrenador dejó claro que ya se siente en condiciones de retomar el día a día competitivo y que está abierto a escuchar propuestas. Incluso, en días recientes, su nombre estuvo en carpeta de Universidad de Chile, aunque finalmente el club se inclinó por el argentino Fernando Gago.

Hoy, el panorama es distinto al de hace algunos meses:

Ya no hay rechazo inmediato a dirigir

Existe disposición para analizar proyectos

Y, sobre todo, hay una necesidad personal de volver

Para Rueda, regresar al banco no es solo una decisión profesional, sino también una forma de terminar de sanar.

Atlético Nacional, atento a cada movimiento

En este contexto, el nombre de Atlético Nacional aparece de forma inevitable.

El club verdolaga ya lo tuvo en sus planes tras la salida de su anterior proceso en Honduras, pero en aquel momento el propio Reinaldo Rueda declinó la posibilidad, argumentando no estar en condiciones emocionales para asumir un reto de esa magnitud.

Hoy, la historia parece distinta.

Mientras tanto, en el presente del club:

La dirigencia ha ratificado en varias ocasiones a Diego Arias Hincapié

Pero el ambiente sigue siendo inestable

Y el futuro en el banquillo no está completamente asegurado

Por eso, cada palabra de Rueda es leída con lupa en Medellín.

El mensaje sobre Diego Arias y su posible regreso

Consultado directamente por la situación de Atlético Nacional y por el proceso de Diego Arias, el técnico fue claro, respetuoso y diplomático.

«Lo primero que tengo que hacer es felicitar a los directivos de Atlético Nacional por la confianza que le están dando a Diego; él conoce toda la estructura de Nacional y su exigencia porque lo experimentó todo desde adentro; así que me alegra mucho que estén apostando por él».

Y cuando se le preguntó por una eventual vuelta, su respuesta mantuvo la misma línea:

«Y en cuanto a lo otro, yo lo que más puedo decir es ratificar mi agradecimiento eterno a Atlético Nacional por todo lo que nos brindaron los dueños del equipo, directivos, la hinchada, la ciudad, en fin… siempre estaré agradecido con Nacional en lo más profundo de mi corazón, pero hoy el entrenador es Diego y hay que apoyarlo en todas sus decisiones».

⚽🔥”Felicitar a Atlético Nacional por esa convicción de apostarle a ese proyecto con el profe Diego Arias. Con Nacional siempre la gratitud eterna por todo lo que nos brindaron“ Reinaldo Rueda, técnico colombiano. 📺Sintoniza nuestra señal de Win para ver #DespiertaWIN pic.twitter.com/dPCHeLKKm4 — Win Sports (@WinSportsTV) March 24, 2026

Un escenario que puede cambiar en cualquier momento

El mensaje de Reinaldo Rueda es claro: respeto absoluto por el presente de Atlético Nacional, pero también una puerta abierta al futuro.

Hoy, el técnico está listo para volver.

El club, mientras tanto, atraviesa un momento de incertidumbre.

Y en ese cruce de caminos, aparece una posibilidad que, aunque no se menciona abiertamente, late con fuerza en el ambiente.

Porque en el fútbol, y más en un club como Nacional, los tiempos cambian rápido.

Y cuando eso ocurre, hay nombres que siempre vuelven a sonar.