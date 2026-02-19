El nombre de Javier Reina vuelve a ser noticia en el fútbol colombiano. A sus 37 años, el mediocampista caleño fue confirmado como nuevo fichaje de Deportes Quindío para disputar el Torneo BetPlay. Es un movimiento que no solo refuerza al equipo quindiano, sino que también marca un dato curioso en su trayectoria: será el equipo número 18 en su carrera profesional.

Reina es uno de esos futbolistas que han recorrido el mundo del fútbol con constancia y talento, sumando experiencias en distintos clubes del país y del exterior. Su llegada a Deportes Quindío confirma una carrera extensa y sorprendente, marcada por el paso por 8 clubes del Fútbol Profesional Colombiano y 9 equipos internacionales, en una historia que mezcla resiliencia, calidad técnica y amor por el juego.

Trayectoria de Javier Reina en el Fútbol Profesional Colombiano

Hablar de Javier Reina es recordar a un mediocampista con talento, visión de juego y buena pegada. Su camino en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) incluye pasos por América de Cali, Millonarios, Deportivo Pasto, Once Caldas, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali y ahora Deportes Quindío. Ocho equipos que reflejan la confianza que distintos proyectos deportivos han depositado en su experiencia.

Su recorrido comenzó en América de Cali, club en el que debutó profesionalmente y desde donde dio el salto al fútbol internacional. En Colombia fue protagonista en diferentes momentos, destacándose por su capacidad para manejar el ritmo del partido, asistir a sus compañeros y aportar goles desde media distancia. Cada etapa dejó momentos memorables y demostró su capacidad de adaptación en contextos deportivos muy distintos.

Javier Reina en el exterior: 9 clubes en 4 países

El recorrido internacional de Javier Reina es igualmente llamativo. El caleño jugó en Cruzeiro, EC Vitória, Ipatinga, Ceará y Operário Ferroviário en Brasil; en Chunnam Dragons y Seongnam en Corea del Sur; en Club Olimpo de Argentina y en Colo Colo de Chile. Nueve experiencias en el exterior que muestran la dimensión de su carrera y su capacidad para competir en ligas exigentes.

En Brasil vivió la mayor parte de su experiencia internacional, en clubes de tradición y en torneos competitivos. En Corea del Sur se adaptó a un fútbol dinámico y físico, mientras que en Argentina y Chile tuvo contacto con contextos tácticos muy exigentes. Esa mezcla de experiencias le dio una visión global del juego, convirtiéndolo en un jugador con liderazgo y madurez dentro del campo.

Deportes Quindío y el nuevo reto en el Torneo BetPlay para Javier Reina

La llegada de Javier Reina a Deportes Quindío es una apuesta por la experiencia. El club busca protagonismo en el Torneo BetPlay y confía en que el mediocampista aporte liderazgo, manejo de balón y claridad en la creación de juego. Su presencia será clave para guiar a un plantel joven que necesita referentes dentro y fuera de la cancha.

Para Reina, este fichaje significa seguir activo en el fútbol competitivo y aportar todo el conocimiento acumulado en sus 17 equipos anteriores. El Quindío será el equipo 18 de su carrera, un número que refleja constancia y pasión por el deporte. Además, jugar en el Torneo BetPlay representa una oportunidad para mantenerse vigente y seguir demostrando su calidad en el fútbol colombiano.

Javier Reina, un nombre que conecta generaciones del FPC

Con su llegada a Deportes Quindío, Javier Reina se convierte en un puente entre generaciones del fútbol colombiano. Ha compartido vestuario con referentes históricos y ahora llega a aportar su experiencia a jóvenes talentos que buscan consolidarse. Esa mezcla de juventud y veteranía suele ser clave en proyectos competitivos, especialmente en torneos largos como el BetPlay.

A lo largo de su carrera, Reina ha demostrado que la pasión por el fútbol no tiene fecha de vencimiento. Su fichaje por Deportes Quindío confirma que sigue teniendo mercado, calidad y ganas de competir. Con 17 equipos en su trayectoria, el mediocampista caleño suma un nuevo capítulo a una historia tan extensa como curiosa dentro del fútbol colombiano e internacional.