Han pasado más de 13 años desde aquel 2012 en el que Real Cartagena perdió la categoría bajo la dirección técnica de Hubert Bodhert. Desde entonces, el club ha vivido una larga travesía en el Torneo BetPlay, marcada por intentos fallidos de regresar a la Liga BetPlay y por proyectos deportivos que ilusionaron a la hinchada heroica temporada tras temporada.

En ese camino, el equipo auriverde entendió que para competir en el ascenso no bastaba con talento joven. Era necesario rodearse de nombres con recorrido, jerarquía y pasado en el Fútbol Profesional Colombiano. Así llegaron fichajes que sacudieron la B. Ahora, en el año 14 de lucha por el regreso, el club vuelve a dar un golpe sobre la mesa: la contratación de Jarlan Barrera como agente libre tras su paso por Independiente Medellín.

El descenso de 2012 y el inicio de una reconstrucción para Real Cartagena

El descenso de Real Cartagena en 2012 marcó un antes y un después en la historia reciente del club. A partir de entonces, el reto fue reconstruir una identidad competitiva en una categoría compleja, donde los formatos cambian, los presupuestos son ajustados y la presión por ascender es permanente.

Desde ese momento, cada proyecto en el Torneo BetPlay tuvo un elemento en común: la búsqueda de referentes. Futbolistas con experiencia en Liga BetPlay, incluso con pasado en el exterior, llegaron con la misión de liderar el vestuario y marcar diferencias en momentos clave. Algunos estuvieron cerca de lograrlo; otros dejaron más ilusión que resultados. Pero todos hicieron parte de una estrategia clara: apostar por nombres fuertes en la B.

Los fichajes más recordados de Real Cartagena en la B

A lo largo de estos años en el ascenso, Real Cartagena ha sorprendido con incorporaciones de peso. En 2014, uno de los primeros movimientos llamativos fue el de Humberto Mendoza, defensor central con recorrido internacional y presencia en procesos de Selección Colombia.

En 2015 llegaron dos nombres que generaron alto impacto mediático: Wílder Medina y Wilmer Parra Cadena, delanteros con pasado goleador en la máxima categoría. La apuesta era clara: goles para pelear el ascenso.

El 2016 también tuvo movimientos relevantes con Martín Arzuaga, ídolo histórico del club, y Luis Fernando Mosquera, volante creativo con amplia experiencia. En 2017 el turno fue para David Ferreira, campeón en el exterior y referente técnico.

En 2019, Real Cartagena volvió a impactar el mercado del ascenso con Nelson Barahona y Hárrison Otálvaro, futbolistas de perfil ofensivo que reforzaron la idea de un equipo protagonista. Un año después, en 2020, el fichaje de Juan Pablo Pino volvió a poner los reflectores sobre el club heroico.

Más recientemente, en 2025, la institución armó una base experimentada con nombres como Luis Sandoval, Juan José Ramírez, Christian Marrugo, Teófilo Gutiérrez, Juan Camilo Angulo, Arley Rodríguez y Fredy Montero. Fue una declaración de intenciones: experiencia, liderazgo y ambición para competir en el Torneo BetPlay.

En 2026, la lista siguió creciendo con la llegada de Mauro Manotas, delantero con pasado internacional, y ahora con el fichaje que más expectativa ha generado en años recientes.

Jarlan Barrera, el fichaje que sacude el Torneo BetPlay 2026

La incorporación de Jarlan Barrera representa uno de los movimientos más ambiciosos de Real Cartagena desde el descenso. El volante samario, con experiencia en clubes grandes del país y trayectoria internacional, llega como agente libre tras su paso por Independiente Medellín.

Su nombre no solo pesa por lo que ha hecho en Liga BetPlay, sino por el impacto que puede tener en el Torneo BetPlay. En una categoría donde muchas veces la diferencia se marca en la creatividad, la pelota quieta y la capacidad de desequilibrar en el último tercio, Barrera aparece como la ficha que le faltaba al proyecto.

El equipo dirigido por Álvaro Hernández suma así un jugador con visión, técnica y liderazgo ofensivo. En un plantel que ya cuenta con referentes como Fredy Montero, Mauro Manotas, Álvaro Meléndez y Cristian Graciano, la llegada de Jarlan eleva el techo competitivo del grupo.

Un proyecto con nombres de peso para buscar el ascenso

Real Cartagena no está improvisando. El armado del plantel para el Torneo BetPlay 2026 muestra una intención clara: rodear a los jóvenes con futbolistas que ya han vivido finales, títulos y contextos de alta presión.

El regreso a la Liga BetPlay no es solo un objetivo deportivo; es una necesidad institucional. Por eso, cada fichaje de renombre en la B ha sido un mensaje a la hinchada y a los rivales. Hoy, con Jarlan Barrera como estandarte, el club vuelve a posicionarse como uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso.

La historia reciente demuestra que el nombre por sí solo no garantiza el regreso. Sin embargo, también evidencia que Real Cartagena nunca ha renunciado a intentarlo con grandeza. En este nuevo capítulo, el talento de Jarlan y la experiencia acumulada del plantel reavivan la ilusión de una ciudad que lleva más de una década esperando volver a la máxima categoría del fútbol colombiano.