Real Cartagena y Unión Magdalena protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Fecha 11 en el Torneo BetPlay. El compromiso reúne a dos de los cuatro mejores equipos del campeonato en un duelo directo por posiciones en la parte alta de la tabla. El encuentro se disputará el domingo 22 de marzo desde las 8:30 p.m. en Colombia.

El estadio Olímpico Jaime Morón será el escenario de un choque que puede marcar tendencia en la clasificación. Real Cartagena busca consolidar su racha positiva, mientras que Unión Magdalena llega con números sólidos y una dinámica ganadora en las últimas jornadas. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de ambos equipos.

Dónde ver Real Cartagena vs Unión Magdalena EN VIVO por TV y streaming

El partido Real Cartagena vs Unión Magdalena por el Torneo BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juega Real Cartagena vs Unión Magdalena en distintos países

El compromiso está programado para las 8:30 p.m. en Colombia (20:30 horas). Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 20:30

Perú: 20:30

Ecuador: 20:30

México (CDMX): 19:30

Estados Unidos (Este): 21:30

Estados Unidos (Centro): 20:30

Argentina: 22:30

Chile: 22:30

España: 03:30 del lunes 23 de marzo.

Dónde se juega el partido: Estadio Olímpico Jaime Morón

El escenario del compromiso será el estadio Olímpico Jaime Morón, en Cartagena. Es la casa de Real Cartagena y uno de los escenarios más representativos del fútbol en la región Caribe.

El ambiente nocturno y el respaldo de la afición local pueden ser factores determinantes en un partido que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de ascenso.

Designación arbitral para la Fecha 11 del Torneo BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Randy Castillo (Cundinamarca)

Asistente 1: Nicolás Ico (Bogotá)

Asistente 2: Óscar Manzano (Valle).

Así llega Real Cartagena al partido

Real Cartagena ocupa la cuarta posición en la tabla con 19 puntos en 10 partidos. El equipo atraviesa una racha positiva de cuatro jornadas sin derrotas, en las que ha sumado 6 puntos.

Esa regularidad le ha permitido mantenerse en la pelea por los primeros lugares. El compromiso en casa representa una oportunidad para acercarse al liderato y consolidar su rendimiento ante un rival directo.

Así llega Unión Magdalena a la Fecha 11 del Torneo BetPlay

Unión Magdalena se ubica en la tercera casilla con 20 puntos en 9 partidos. El equipo ha ganado 5 de sus más recientes 6 compromisos, lo que evidencia su buen momento en el campeonato.

Su eficacia ofensiva y solidez defensiva han sido claves para mantenerse en la parte alta. La visita a Cartagena será una prueba exigente frente a uno de los equipos más competitivos del certamen.

Ficha del partido: Real Cartagena vs Unión Magdalena

Competición: Torneo BetPlay – Fecha 11

Fecha: Domingo 22 de marzo

Hora en Colombia: 20:30

Estadio: Olímpico Jaime Morón, Cartagena

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Randy Castillo (Cundinamarca).