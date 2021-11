Partidos que se pierde Falcao con el Rayo Vallecano

El cuerpo médico del Rayo Vallecano acaba de confirmar que el delantero Falcao García se encuentra lesionado y no puede viajar a Brasil para estar con Colombia.

La lesión del delantero consiste en una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. Por esta razón, el tiempo de incapacidad estimado para él ronda entre las 3 y 4 semanas. En esas condiciones, imposible que esté con la Selección. Se abrigaba alguna esperanza, leve, pero existía esa remota opción.

El inconveniente físico del goleador se produjo el último fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu, donde Falcao jugó desde el minuto 78. Marcó gol (descuento del Rayo en la derrota 2 – 1) y al rato vino la molestia. Sintió el malestar. En ese momento pidió el cambio, como si fuese una señal de medida cautelar, a la espera de no agravar las cosas. Pues bien, esa señal no es otra cosa distinta a la de su lesión.

Partidos que se pierde el Tigre

Tomemos el tiempo de baja, que es un mes, según lo estimado en el cuadro de Vallecas. Durante ese tiempo el equipo tendrá competencia así:

* Todos los encuentros son por Liga española

22 de noviembre (local) vs. Mallorca

27 de noviembre (visitante) vs. Valencia

4 de diciembre (local) vs. Espanyol

11 de diciembre (visitante) vs. Villarreal

Su regreso, bajo este panorama, se daría en la jornada del 18 de diciembre como local frente al Alavés.

Números de Falcao esta temporada

Radamel se lesiona en un momento especial de su campaña con el Rayo Vallecano. El delantero colombiano lleva 5 goles en la actual temporada. “Mejor promedio goleador de La Liga 2021-22 (5 goles en 332 minutos, es decir, 1 gol cada 66 minutos)”, dijo @2010MisterChip cuando el atacante marcó su gol contra el Real Madrid.