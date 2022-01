Falcao: Remate en el palo y el Rayo Vallecano empata de local

Falcao fue titular por quinta vez en esta temporada de LaLiga. Venía de actuar en Copa del Rey, también desde el pitazo inicial.

Ahora, con un mayor grado de dificultad, el rival fue Betis. Rayo expuso su invicto como local de 9 fechas, con 8 triunfos y un solo empate. Betis de Sevilla fue un duro adversario, con todo y la expulsión de un recurso suyo en el primer tiempo, acción harto discutida.

Por esas cosas del fútbol, con uno menos los visitantes pegaron primero y al cierre del primer tiempo el Rayo perdía 0 – 1.

Vallecas fue una olla a presión contra el Betis, expuesto a constantes ataques durante el periodo complementario. Falcao avisó una vez con un cabezazo tras un córner lanzado al primer palo. Cerca. Luego acechó con otro frentazo (su mayor arma en este juego) que se estrelló en el poste. ¡Lástima! Era su primer grito de gol este año.

Close from @FALCAO… ⚡️@RayoVallecano are back on terms – tune into #LaLigaTV for the final stages of #RayoRealBetis! 🍿 pic.twitter.com/oAOJeorkRi

— LaLigaTV (@LaLigaTV) January 9, 2022