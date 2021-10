Falcao: goles, récords, rituales y ahora también consejos para sus compañeros

Radamel Falcao García se ha convertido en el protagonista de LaLiga, de España. Sus goles hablan por sí solos, pero la prensa está fascinada con su educación y manera de tratarlos a todos. Cada que da una declaración quedan todos encantados y los aficionados son los más enamorados del Tigre.

El hombre de los récords y de los rituales, porque ahora que salió a la luz su rutina de dormir en un hotel la noche antes de los partidos para tener mayor descanso y concentración, todos hablan de su profesionalismo y le llueven elogios.

Pues bien, parece que no es lo único bueno del delantero, pues como líder y consejero de sus compañeros también le va bien. Así lo reveló Iván Arboleda, el guardameta colombiano que también integra la plantilla del Rayo Vallecano.

Durante una entrevista para el programa 10 AM, de Caracol Radio, el golero contó que el samario le ha entregado varias palabras de aliento para cuando llegue el momento de su debut. “Falcao siempre me aconseja y me dice que las cosas llegan en su momento”, contó.

Además, se mostró muy complacido de poder compartir vestuario con un futbolista de tanta calidad humana. “Estamos disfrutando al máximo de la compañía de él, es un gran ser humano”, agregó.