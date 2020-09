Worlds 2020: Jugadores a tener en cuenta

El torneo más importante de League of Legends comenzará la próxima semana y aquí te mostramos a los jugadores más destacados de la competencia.

Cada vez falta menos para que inicie la Worlds 2020, el campeonato mundial de League of Legends que ya tiene a todos sus participantes en Shangai cumpliendo una cuarentena obligatoria de 14 días antes de que comience el torneo oficialmente el próximo 25 de septiembre con la fase de Play-In, donde se definirán los últimos 4 equipos clasificados a la fase de grupos.

En una competencia de este tamaño, no todos están familiarizados con los jugadores que vienen desde todos los rincones del mundo y teniendo en cuenta que uno de los favoritos por la mayoría no lo logró clasificarse: Faker, quien para muchos es el mejor jugador de la historia del juego, su equipo T1 no logró pasar en la clasificación regional en Corea del Sur, muchos deberán cambiar la ficha de su ganador.

Jugadores para no perder de vista

Rasmus “Caps” Borregaard Winther de G2 Sports: Caps es uno de los mejores jugadores de Europa y es 2 veces finalista mundial. Si bien no ha sido el mejor año para el danés, es uno de los principales responsables de que su equipo lograra sobreponerse en la final del LEC 3-0 sobre Fnatic. Es conocido por un estilo de juego agresivo que puede ir de frente contra los mejores del mundo.

Hung “Karsa” Hao-Hsuan de Top Esports: Karsa es un jugador que no tiene muchas luces en la escena competitiva mundial, pues con destellos como lo logrado con su equipo en 2017 en el Mid-Season Invitational, no lograron mantener su nivel y en el mundial de ese año se fueron eliminados. Sin embargo, llegando este año como líder del equipo cabeza de serie en el país local, puede que ahora sí firme su consagración.

Park “Ruler” Jae-hyuk de Gen G: Excampeón del mundo en 2017, Ruler es reconocido como uno de los responsable de acabar con la dinastía de SKT. Ha sido considerado como uno de los mejores de AD carries de Corea desde su debut competitivo en el 2016. Si bien en los últimos dos años no se ha logrado clasificar, siendo un campeón mundial que regresa a la competencia se espera que pueda marcar la diferencia sobre “la nueva era”.

Søren “Bjergsen” Bjerg de TSM: Llegando a su primer campeonato mundial, Bjergsen es considerado el mejor jugador de LOL en Norteamérica. Ganó su primer título con TSM en 2017 y los fanáticos esperan poder verlo medirse contra los mejores del mundo y que un equipo estadounidense por fin pueda ser protagonista en un campeonato mundial.

Heo “ShowMaker” Su de Damwon Gaming: Es considerado el mejor midliner del mundo actualmente y muchos lo ponen como favorito para este Worlds 2020 tras la ausencia de Faker, pues es capaz de jugar de todo y tiene gran parte de la responsabilidad de su equipo sobre sus hombros. Se espera que pueda cumplir con las expectativas que han puesto sobre él.