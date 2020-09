Rumor: Los precios de Xbox Series X y PS5

Este viernes, se viralizaron dos rumores sobre las consolas de la siguiente generación, que siguen manejándose como un secreto desde las compañías.

Ya se anunciaron los modelos, la tecnología, juegos compatibles y varios detalles sobre la PlayStation 5 y Xbox Series X, pero lo que sigue siendo un misterio todavía, es la fecha de lanzamiento y los precios con los que saldrán al mercado. Sin embargo, se habrían filtrado detalles de ambas consolas que rápidamente se viralizaron, como las teorías más recientes de la competencia entre Sony y Microsoft.

En primer lugar, se habría realizado un cálculo tras una promoción de la marca de papas fritas, Pringles, que recientemente firmó un contrato de promoción con Xbox. Realizaron un sorteo en Sudáfrica, nada fuera de lo común, por la compra de una lata de papas de esta marca podrían ganar una de las 46 consolas que sortearán.

Sin embargo, de acuerdo a los documentos oficiales del sorteo de Pringles, el valor total de los premios, sería de 621.000 rands (moneda local), por lo que haciendo la conversión y el cálculo, cada consola tendría un precio de 600 dólares. El usuario de Twitter @CaV1E se dio cuenta de este detalle, mientras los principales medios hacían eco de la noticia.

Looks like Pringles, of all brands, broke the Xbox Series X price for South Africa. If my maths checks out, this puts the XSX at around R13,5K locally? Unsure if that’s excluding tax. https://t.co/luosSEa8Qi pic.twitter.com/UsDe2tfcAB

— Cavie (@CaV1E) September 4, 2020