La confusión que se generó sobre el peso de Cyberpunk 2077

En el evento de presentación de las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia, se creó un rumor sobre el posible peso de Cyberpunk 2077 que sería superior a las 200GB. Los desarrolladores ya lo desmintieron.

Durante la presentación de la GTX 3000 de Nvidia, una fan tomó una captura de pantalla donde se veía el enunciado “juegos de 200 GB”, mientras pasaban las imágenes de uno de los juegos más esperados del 2020, Cyberpunk 2077. La imagen llegó a Reddit, donde se empezó a rumorar que este juego tendría un excesivo peso para su lanzamiento.

While the @CyberpunkGame system requirements are not out yet (they are coming soon, though!), I wanted to address this topic from reddit. The game won’t take up 200GB when installed. You can expect the required HDD space to be on par with other modern titles. pic.twitter.com/tRigjPWLfC

— Marcin Momot (@Marcin360) September 2, 2020