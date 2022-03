Hernán Torres: sobre provocaciones del Caldas y el arbitraje

El entrenador de Deportes Tolima habló del provocador partido de Once Caldas y la influencia del arbitraje y el VAR en el empate 2-2.

Once Caldas-Tolima fue un partido picante. El local rescató un empate ante uno de los mejores equipos del campeonato y hubo varias acciones en las que tuvo que intervenir el VAR, sobre todo en los goles en contra del visitante.

Sobre esto, Hernán Torres no se guardó nada y felicitó a sus dirigidos por sacar un buen resultado luego de un partido en el que, según él, hubo acciones al límite del reglamento y mucho protagonismo arbitral.

Las declaraciones de Hernán Torres

“Tengo que reconocer a mis jugadores porque no perdieron el ritmo. Fue un partido difícil en el que la provocación constante podía llevar a una expulsión. Mi grupo fue maduro, no cayeron en esas provocaciones. Fueron inteligentes y no se dejaron provocar en un momento intenso”.

“Los dos goles fueron decididos por el VAR y el juez…¿Qué podemos decir? Decidieron que era penal y fuera de lugar, mis jugadores se confiaron de que lo iban a pitar y validaron el gol. Pese a la intensidad con la que llegó Caldas, que fue con más ganas que con fútbol, respondimos bien”.

“Se permitieron muchas cosas. No hubo una autoridad equilibrada para los dos equipos. No hubo justicia ni garantías para un partido de esta garantía. No perdimos tres puntos, sino que dejamos de ganar dos”.