El porqué el “el reparo de Deportes Tolima no está llamado a prosperar”

Dimayor se pronunció tras el reclamo de Deportes Tolima en la ida de la final de la Liga BetPlay. Negó el recurso y así lo explicó.

De lo que habló Deportes Tolima estaba basado en la presencia de Gio Moreno en el partido. Argumentó que “incurrió en una infracción sancionable con derrota por retirada o renuncia” y recordó que en tales casos los partidos deben terminar 0-3. La respuesta de Dimayor explica el porqué no es de tal forma.

Lo que respondió el Comité Disciplinario del Campeonato

Su argumentación está basada en el cumplimiento de las suspensiones por partidos y el término de 24 horas después de la notificación. Entonces dice: “Al tratarse de una garantía que se ha establecido en favor del jugador y del equipo, ella puede ser renunciada y, por ende, con ello hacer que la sanción se cumpla antes delas 24 horas establecidas en la norma precitada”.

En este caso puntual, asegura: “El Comité ha encontrado que la sanción efectivamente fue publicada en la página web de la DIMAYOR en las horas de la mañana del día 15 de junio de 2022, lo que, en principio, conllevaría a que las sanciones impuestas en dicha resolución comenzaran a surtir efectos jurídicos el 16 de junio de 2022.

Sin embargo, Atlético Nacional S.A., el mismo 15 de junio a las 19:27 horas, interpuso recurso de reposición en contra de la decisión adoptada por el Comité en lo referente al jugador de su registro Giovanni Moreno. Y en dicho recurso, de manera expresa, se allanó a cumplir con la sanción de suspensión por partidos impuesta por el Comité, a partir delas 19:27 horas del15 de junio de 2022, en los siguientes términos: ‘2. Con base en lo anterior, solicitamos expresamente que en el caso que el presente recurso no prospere, se entienda que la sanción de dos fechas impuestas al Jugador inició a partir de la sexta (6) fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2022-I que Atlético Nacional va a disputar el día de hoy –15 de junio de 2022-en contra del Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A.’”.

Por eso, dice la Resolución, “El recurso de reposición fue interpuesto por parte de Atlético Nacional S.A. antes de que empezará el partido contra Junior S.A. por la última fecha de cuadrangulares finales de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 (…). Ellos disponían de una garantía que les permitía alinear al jugador en el partido contra Junior S.A., pero ellos decidieron renunciar de manera expresa, libre y voluntaria a dicha garantía, lo cual no vulnera disposición normativa ni derecho alguno, dado que, como se dijo, ella está instituida en su favor

Así las cosas, con la renuncia efectuada por parte de Atlético Nacional y el jugador de su registro, a los términos de cumplimiento de la sanción por partidos de 24 horas a partir de su notificación, el Comité concluye que el jugador empezó a cumplir la sanción en el partido jugado contra Junior S.A., lo que además se demuestra con: i) Que el jugador no fue incluido en la planilla a pesar de encontrarse en la lista de convocados dada a conocer antes de la notificación de la Resolución; ii) la consecuente no alineación del jugador en el partido. iii) su no participación en el partido y el no situarse en las inmediaciones del terreno de juego. Por esta razón, el reparo formulado por Deportes Tolima no está llamado a prosperar”.

La Resolución de la Dimayor en el caso Gio Moreno y Atlético Nacional