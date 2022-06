El gesto de Andrés Ibargüen para Jeison Lucumí que no se vio por TV

Jeison Lucumí no estuvo en la final de ida de la Liga BetPlay 2022 – I ante Atlético Nacional tras sufrir la muerte de su abuela, lo cual le impidió viajar a Medellín.

Deportes Tolima le permitió abandonar la concentración para que estuviera en el triste protocolo junto a sus familiares y que él mismo fuera el que tomara la decisión de viajar a o no para el juego de ida.

+ Alexander Domínguez, ¿polémica decisión de Hernán Torres en la final?

+ El primer gol en la final de la Liga BetPlay: ¡Ánderson Plata!

Finalmente, Lucumí decidió no viajar a unirse con sus compañeros y sí lo hará en las próximas horas para estar en el juego de vuelta que se llevará a cabo el próximo domingo en el estadio Manuel Murillo Toro.

No obstante, antes de iniciar el encuentro que ganó 3-1 el cuadro Verdolaga, Andrés Ibarguen protagonizó un verdadero gesto de solidaridad con el ex América de Cali y en los actos protocolarios posó con la camiseta de Lucumí, algo que no se vio por televisión.

El gesto de Andrés Ibargüen para Jeison Lucumí