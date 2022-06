Daniel Cataño contó infidencia con Hernán Torres: “Quería que me fuera para la casa”

En las últimas horas, Daniel Cataño habló sobre lo sucedido en el Manuel Murillo Toro en la gran final ante Atlético Nacional, partido en el que desperdició el penalti y fue expulsado.

Para muchos, ese fue el penalti que definió la serie y le dio la estrella 17 a Atlético Nacional. Ante esto, Cataño habló con Espn y además de contar lo que pensó en el momento del penalti, contó una infidencia de la charla que tuvo con Hernán Torres, quien no quería contar con él para el juego ante Flamengo.

“Tuvimos una pequeña charla. Con él tengo una buena comunicación. Le expresé mi sentir. Inclusive él, como infidencia lo cuento, quería no contar conmigo en este partido (vs. Flamengo)”, inició

Y agregó que “lo único que me dijo es que quería que me fuera para la casa, que estuviera con mi esposa y mi hija. Yo no lo compartí. Le dije que era feliz jugando fútbol y que la única manera de estar tranquilo era jugando. Si no iba a ser titular, quería estar con el grupo, hacer parte de esto porque estas son cosas que suceden”.

Lo cierto es que el jugador fue incluido dentro de los suplentes del Deportes Tolima y ante el cuadro brasilero, por la ida de los octavos de final, ingresó al minuto 58′ por Raziel García en el juego que terminó 0-1 a favor de Flamengo.

