Carlos Antonio Vélez habló de la queja de Deportes Tolima contra Dimayor por el Caso Gio Moreno, quien regresó al terreno de juego en el primer partido de la final.

Moreno estaba sancionado por dos fechas y la Dimayor le permitió jugar ante Tolima, restándole una jornada de sanción , razón por la que el Tolima exige los tres puntos.

Sobre esto habló este viernes Carlos Antonio Vélez y le dio algo de razón al ‘pijao´, además exigió que la Dimayor cambie la ley, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se contradicen en una decisión.

Lo que dijo Carlos Antonio Vélez del Caso Gio Moreno (Palabras Mayores)

“Tiene argumentos jurídicos el Tolima, por lo menos tratables, debatibles y nada desechables son. Esto que está pasando no va a pasar nada. En Colombia pasa de todo y no pasará nada. La noticia que sigue es peor que la anterior.

Tolima advirtió que no estaba de acuerdo la decisión de la Comisión, de revocar una sanción antes del partido, Nacional tenía un argumento jurídico y decide poner a un jugador que no necesitaba para mostrar como si hiciera lo que le daba la gana. Hoy se tomará una decisión que no alterará el curso del campeonato.

La Dimayor y la Federación deben nombrar comisiones respetables. Debe tener conocimiento mínimo de la cosa futbolística. Es gente que en derecho es muy importante, pero no es lo mismo en la baranda que en el fútbol. Debe tener un marco competitivo porque es un deporte.

Deben revisar las normas, entonces cambien la ley. Ustedes los de Dimayor en lugar de poner trampas y desestabilizar y hablar mal de todo mundo, tendrían que dedicarle un ratico a ver si cambian algunas cosas en los códigos. Los afecta la ley y no la comisión.

Hay un montón de dimayoradas. Peguémonos al estatuto y presidente, usted es un excelente profesional, pero como ha sido una persona dedicada a las relaciones públicas, está empeñado en quedar bien con todo mundo y eso no está bien.

Nacional pudo evitar este rollo. ¿Hernán Darío necesitaba a Gio Moreno? Si no lo pone, no lo inscribe, no pasa nada. Si hubiera sido Kevin Mier, me la juego, pero ¿Gio Moreno? No juega hace un mes. Me hubiera evitado esta joda, pero tercamente lo pusieron”.