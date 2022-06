La final del primer semestre del fútbol colombiano fue protagonizada por el golazo que hizo Yerson Candelo para poner el 2-1 parcial a favor de Atlético Nacional.

Al minuto 71′, el cuadro Verde de Antioquia se fue arriba en el marcador con el tanto del lateral que hoy tiene a todo el mundo hablando del Puskas. ¡Remató a 59.8 metros del arco que custodiaba Alexander Domínguez y lo colgó!

Luego Atlético Nacional anotó el 3-1 y todo fue celebración en Medellín. Ahora deberán mantener la ventaja en Ibagué para alzar su nuevo título en el fútbol colombiano, el cual se llevará a cabo esta domingo.

No obstante, mientras todos seguían hablando del gol de Candelo, este viernes, FIFA se pronunció al respecto y le dedicó una publicación.

“El #FridayFeeling de esta semana lo trae Yerson Candelo de Atlético Nacional. ¿Un contendiente #Puskas ?”,escribió la cuenta oficial de la FIFA.

This week’s #FridayFeeling is brought to you by Yerson Candelo of @nacionaloficial 🇨🇴😲👏

A #Puskas contender? pic.twitter.com/MVCvc5ZZ6E

— FIFA.com (@FIFAcom) June 24, 2022