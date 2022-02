Dudamel y la triste rueda de prensa tras nueva derrota del Cali: “Tengo una pena gigante”

Deportivo Cali, el actual campeón del fútbol colombiano sigue en capa caída tras la derrota ante Envigado, en el juego válido a la quinta fecha de la Liga BetPlay 2022 -I.

Sobre este compromiso y el triste momento deportivo que pasa el Azucarero, el DT Rafael Dudamel habló en la rueda de prensa posterior al compromiso.

“No sé si hablar de algo bueno o algo rescatable. Es la primera vez que me pasa esto. Tengo una pena gigante con la gente que vino a ver al campeón; no hemos dado un buen espectáculo para el público y la verdad es que no encuentro cosas buenas. Hoy me voy muy triste, no solo por la derrota, pero me voy apenado y triste porque estuvimos lejos de la capacidad”, inició.

Y agregó que “no entendí por qué en 72 horas cambiamos tanto, cuando debes salir a competir. Los cambio repercuten, pero para mí no es excusa. La verdad es que a este nivel no nos va a alcanzar para nada. Sino reaccionamos pronto vamos a ser animadores y eso no le corresponde al Deportivo Cali. Tengo una pena enorme. Hoy a mi equipo lo desconozco, tengo mucho por conversar y trabajar”.

Y concluyó diciendo que “cada entrenador debe responder por su plantel y está claro que la seguidilla de partidos genera un desgaste importante. Es apenas la quinta fecha, no hay nada más rico que competir si es lo que tanto anhelamos. A mí me gusta la competencia domingo, miércoles, pero para mi no es excusa. Cuando revisas la nómina del Cali debes ir variando para tener frescura”.

Rueda de prensa de Rafael Dudamel