¿Qué dijo Máyer de la posible salida de Kevin Velasco?

Kevin Velasco, quizá el mejor jugador de la actualidad de Deportivo Cali, podría irse. ¿Qué dice Máyer? “Le dejaría un roto grande al equipo, pero…”.

Lo dijo en rueda de prensa. Es que esa posibilidad está abierta. Hay mercados de fichajes vigentes y también una necesidad económica en el cuadro verdiblanco. Ya pasaron un par de opciones. Corinthians decidió no ficharlo. También hubo interés de un equipo en Arabia Saudí y lo que se supo es que no avanzó porque se trataba de una posibilidad a préstamo que no resultó atractiva. Así que él ha seguido jugando, pero todavía hay movimientos para su posible transferencia.

Lo que dijo Máyer sobre la posibilidad de que Kevin Velasco salga del Cali

“He trabajado con los jugadores que tengo. No he pensado en quién se va. Los que tengo hoy voy a aprovecharlos hasta que estén y si les toca irse, les daremos la bendición, que Dios los bendiga y acá buscaremos cómo cubrir ese espacio que nos deje el que se vaya. Y si es Kevin Velasco, bienvenido sea. Le dejaría un roto grande al equipo pero queremos su futuro”, fue lo primero que respondió el DT.

Y agregó: “Queremos que Kevin nos ayude económicamente en la situación en la que está el club. Entonces, al que se vaya le daremos un beso, un abrazo, lo bendecimos y que le vaya muy bien. Con los que nos quedemos seguiremos buscando la mejora del equipo para que el Deportivo Cali esté donde se merece”.

Kevin Velasco actualmente está suspendido. Salió expulsado del juego ante Independiente Medellín. Tiene 3 fechas de suspensión. Ya pagó la primera. Tampoco podrá jugar ante Envigado y Millonarios. Podría volver para el duelo ante Deportivo Pasto (14 de agosto) si es que el DT así lo decide pero, sobre todo, si es que para ese momento no se ha presentado la oportunidad en el mercado de fichajes que Deportivo Cali está esperando.

La respuesta de Máyer Candelo sobre Kevin Velasco