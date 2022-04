¿Qué dijo Dudamel de la racha de penaltis errados en Deportivo Cali?

Llegó el tercero consecutivo y nada menos que en el clásico. Aun así, el DT dice que es algo que “no le quita el sueño”. ¿Por qué?

Teo Gutiérrez ante Atlético Nacional. Agustín Vuletich contra Junior y ahora Daniel Luna contra América de Cali. Esos son los 3 penaltis que Deportivo Cali erró recientemente en partidos que dejó de ganar. ¿Es algo que preocupa? Se lo preguntaron al DT del cuadro verdiblanco en la rueda de prensa luego del clásico. Aseguró que no es una de sus principales preocupaciones en este momento del equipo.

La respuesta de Rafael Dudamel a los penaltis errados

-“Eso se trabaja a diario. Hoy los 3 que podían patear eran Michel Ortega, Daniel Luna y Carlos Robles. Mientras el árbitro revisaba la jugada hubo una pausa en la que Daniel pidió ser el pateador. Creo que la quiso ajustar demasiado al palo por respeto a la capacidad de un gran arquero como Graterol y bueno, pega en el palo y se va. Esa ineficacia es producto del que se atreve y lo patea”.

-“No hemos tenido fortuna ante Nacional, Junior y hoy. Hay que seguirlo trabajando y así como el año pasado tuvimos una efectividad casi que del 100%, hoy no estamos contando con esa certeza para poder concretarlo, pero no hay que quedarse lamentándose. No necesitamos de ese penal para después irnos arriba 1-0, pero no lo pudimos conservar”.

-“No me quita el sueño esa ineficacia. Sencillamente hay que seguirlo trabajando para transformarla en goles”.