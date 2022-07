Máyer sobre los delanteros del Cali: “Me decían que ni en los entrenos hacían goles…”

Un gran reto de Máyer como DT de Deportivo Cali es lograr que los delanteros vuelvan a marcar. Habló con Ángelo y Vuletich. ¡Y así los tiene ahora!

Lo contó en entrevista en Zona Libre de Humo Radio. Es que la falta de gol ha sido un constante problema para el equipo caleño durante 2022. Pasó un semestre en el que Ángelo Rodríguez solo hizo un gol. Carlos Lucumí y Agustín Vuletich no anotaron. Teo Gutiérrez aportó un par y Yony González otro, dentro de aquellos futbolistas que juegan más adelantados. El problema es evidente y así intenta solucionarlo Máyer Candelo.

Máyer y lo que está haciendo con los delanteros de Deportivo Cali

– “He hablado mucho con ellos y les he dicho que no me interesa que la toquen 100 veces sino una. Y para que la toquen, tiene que estar en el área. Si me dicen que tuvieron continuidad en el torneo anterior, pero no vivieron en el área, va a ser difícil que hagan un gol”.

– “A Ángelo Rodríguez y Agustín Vuletich les digo que si ellos se salen del área tocar la pelota por decir que jugaron, pues los voy a sacar al minuto. Yo necesito enseñarles a ubicarse, perfilarse y controlar en un sitio en el que van a hacer daño”.

– “De qué sirve que hayan tenido continuidad si juegan en la mitad de la cancha, en un costado o defendiendo. No. Un delantero puede defender cuando no tengamos la pelota, pero cuando estamos atacando debe estar perfilado en medio de los centrales para llegar al penal en el momento que les lancen la pelota. Van a quedar de frente al arco para convertir”.

– “En lo que hemos trabajado, en definición con ellos específicamente, ya tienen su idea sobre dónde deben ir y cómo deben definir. Les he dicho que no me gusta el delantero que remata. Eso es patear a cualquier lado. No, quiero que definan. He trabajado para eso”.

– “Hasta el momento me habían dicho que ni en los entrenos hacían goles. Ayer y los días anteriores, Ángelo viene haciendo 3 goles, Vuletich haciendo 2. Se van cogiendo seguridad porque también me dicen que nunca los ponían en esos lugares y tenían otras recomendaciones”.

Las respuestas de Máyer Candelo sobre los delanteros